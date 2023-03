Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε στους συμβούλους του ότι θέλει να του βάλουν χειροπέδες όταν εμφανιστεί στο δικαστήριο, εάν εν τέλει του απαγγελθούν επίσημες κατηγορίες για το ρόλο του στο χρηματισμό της σταρ ταινιών ενηλίκων, Στόρμι Ντάνιελς, αναφέρουν πολλές πηγές κοντά στον πρώην πρόεδρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ σκέφτηκε ότι εφόσον θα έπρεπε να πάει στο δικαστήριο και να παραδοθεί στις αρχές για δακτυλικά αποτυπώματα και την κλασσική φωτογραφία ούτως ή άλλως, σύμφωνα με τις πηγές, θα μπορούσε κάλλιστα να μετατρέψει τα πάντα σε «θέαμα».

Η εντεινόμενη επιμονή του Τραμπ για τις χειροπέδες φαίνεται να προέρχεται από διάφορα κίνητρα, συμπεριλαμβανομένου του ότι θέλει να προβάλει την περιφρόνηση απέναντι σε αυτό που θεωρεί ως άδικη δίωξη, ενώ πιστεύει ότι θα ενισχύσει τη βάση των υποστηρικτών του για την εκστρατεία του 2024.

Αλλά πάνω από όλα, είπαν άνθρωποι κοντά στον Τραμπ, ήταν βαθιά ανήσυχος ότι οποιεσδήποτε ειδικές ρυθμίσεις –όπως μια εμφάνιση στο δικαστήριο μέσω βιντεοσύνδεσης ή ένα ενδεχόμενο κρυφτό στο δικαστικό μέγαρο– θα τον έκαναν να φαίνεται αδύναμος ή «χαμένος».

Οι σύμβουλοι του Τραμπ παρουσιάζονται αβέβαιοι για το εάν αντιλαμβάνεται πραγματικά τι θα σήμαινε ένα κατηγορητήριο για αυτόν νομικά, καθώς παραμένει αποστασιοποιημένος από τα όσα εκτυλίσσονται στη Νέα Υόρκη.

Αυτό διότι, τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ αντιμετωπίζει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται, κινούμενος ανάμεσα σε μεσημεριανά γεύματα και δείπνα στη Μαρ-α-Λάγκο και παίζοντας γκολφ στο θέρετρό του στο Παλμ Μπιτς, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Στο μεταξύ, υποστηρικτές του έχουν συγκεντρωθεί έξω από το θέρετρό του.

Trump supporters gathered outside of his Mar-a-Lago resort in Palm Beach, Fla., as the former president awaits possible indictment. https://t.co/ERHeu5aXjs pic.twitter.com/7YvlPaq4BN

— The Washington Post (@washingtonpost) March 22, 2023