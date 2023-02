Rescuers work to extract the bodies of a father and a son from under the rubble in the aftermath of a deadly earthquake in Hatay, Turkey February 14, 2023. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Οι εκτιμήσεις για Τουρκία αλλά και Ελλάδα από τους καθηγητές Καρύδη και Λέκκα 14.02.2023, 14:16 Φοβερές κακοτεχνίες στα κτίσματα που κατέρρευσαν από τον φονικό σεισμό της Τουρκίας διαπίστε ο καθηγητής Αντισεισμικής Τεχνολογίας Παναγιώτης Καρύδης ο οποίος ταξίδεψε στις κατεστραμμένες από το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, περιοχές της Τουρκίας. Ο Καθηγητής μιλώντας στην ΕΡΤ εξήγησε το μηχανισμό των φονικών καταρρεύσεων στην Τουρκία. Μάλιστα για τον καταστήσει κατανοητό στο ευρύ κοινό χρησιμοποίησε μια μακέτα κτιρίου που, όπως εξήγησε, τη χρησιμοποιεί και για να εξηγήσει το φαινόμενο και τις επιπτώσεις του και στους φοιτητές του. «Έρχεται ο σεισμός από κάτω. Πετάει το κτίριο πάνω, διπλώνει και σωριάζεται. Άμα σπάσει το κτίριο χαμηλά, καταλαβαίνουμε ότι σωριάζεται όλο κάτω. Καλύτερα να σπάσει επάνω», είπε στη συνέχεια, και αντίστροφα εξήγησε, ότι μακριά από το επίκεντρο του σεισμού η κίνηση είναι οριζόντια. Το κτίριο πηγαινοέρχεται και αργεί να καταρρεύσει ώστε να υπάρχει χρόνος για τους ανθρώπους να προστατευτούν. Στην πρώτη περίπτωση η πτώση είναι ακαριαία, δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης». Ο κ. Καρύδης αναφερόμενος σε μία κτιριακή κατασκευή που φέρεται να μην είχε θεμέλια είπε πως από την επιτόπια έρευνά του διαπίστωσε ότι τα όποια θεμέλιά της «ήταν μέσα στο νερό». «Το κτίριο εκείνο τουμπάρισε μέσα στο νερό. Αν δείτε από ψηλά τον τόπο που υπάρχουν, είναι μέσα σε βοσκοτόπια και αγροτικές περιοχές. Λόγω της ανάπτυξης πολλοί πάνε και χτίζουν και μέσα στους αγρούς, σε εδάφη ακατάλληλα, πρόσθεσε ο καθηγητής. «Ούτε φοιτητής μου του δεύτερου έτους δεν θα έβαζε έτσι δοκάρια«, πρόσθεσε ο κ. Καρύδης. Ερωτώμενος για τον αν υπάρχει σύγκριση ανάμεσα στις κακοτεχνίες που παρατηρήθηκαν στην γείτονα και στις ελληνικές πολυκατοικίες της δεκαετίας του 50 και του 60, ήταν κατηγορηματικός στο ότι «κάθε ιδιοκτήτης οφείλει να γνωρίζει» για την κατάσταση του σπιτιού του κι αν δεν τη ξέρει, οφείλει να προσλάβει μηχανικό για να τη μάθει». Τέτοιες εικόνες καταστροφής δεν πρόκειται να δούμε στην Ελλάδα Ο καθηγητής σεισμολογίας κ. Ευθύμιος Λέκκας ο οποίος ταξίδεψε μαζί με τον κ. Καρύδη στις πληγείσες περιοχές της Τουρκίας μίλησε για έναν σεισμό και ένα μεγάλο ρήγμα: «Αυτός ο σεισμός είχε πάρα πολλά θύματα, ήταν μία μεγάλη τεκτονική δομή, ένα μεγάλο ρήγμα της τάξεως των 500 χιλιομέτρων που το διανύσαμε με τον κ. Καρύδη και με τους συνεργάτες μας από τη Λατάκια της Συρίας μέχρι τη Γαλάτεια της Τουρκίας και ένα εύρος της τάξεως των 70 χιλιομέτρων. Ρόλο παίζει το ίδιο το ρήγμα. Πόσο είναι η εγγύτητα μιας κατασκευής, το έδαφος θεμελίωσης και η ίδια η κατασκευή», τόνισε επίσης στην ΕΡΤ και ο Ευθύμιος Λέκκας. Στην Τουρκία υπήρξαν κατασκευαστές χωρίς επίγνωση ούτε των γεωεπιστημών αλλά ούτε και των πολιτικών μηχανικών. Δεν πρόκειται να δούμε τέτοιες εικόνες αυτού του χάους εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ καλό αντισεισμικό κανονισμό. Έχουμε ουσιαστικά μεριμνήσει έτσι ώστε να μην υπάρχουν τέτοιες ατέλειες που υπάρχουν στην Τουρκία. Βελτιώνουμε τους κανονισμούς και αυτό και βεβαίως δεν υπάρχει ο κίνδυνος. Αν υπάρξει μία πιθανότητα στις 10.000 να έχουμε ένα τέτοιο σεισμό, αυτός σεισμός κατά κύριο ρόλο θα εκδηλωθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, μέσα στο δομημένο περιβάλλον, κάτω από μεγάλες πόλεις. Εδώ αν εκδηλωθεί ένας τέτοιος σεισμός στο τόξο που είναι απίθανο, αλλά στην ακραία περίπτωση αυτός θα είναι μέσα στη θάλασσα. Στο Αρκαλοχώρι σημειώθηκε ένας σεισμός κάτω ακριβώς από το Αρκαλοχώρι, αλλά δεν είχαμε μεγάλες ζημιές. Στη Σάμο δεν είχαμε ζημιές, παρά σε παλιά σπίτια, εγκαταλελειμμένα. Θα πρέπει να πούμε ότι το επίπεδο αντισεισμικής θωράκισης της χώρας μας είναι πολύ υψηλότερο από αυτό της γειτονικής χώρας. Ολοκληρώνοντας ο κ. Λέκκας επανέλαβε την εκτίμηση ότι «θα ξεπεράσουμε τις 50.000 νεκρούς στην Τουρκία και ποτέ δεν θα μάθουμε τον ακριβή αριθμό θυμάτων», δεδομένου ότι είναι περιοχή «ανεξερεύνητη ακόμα».