Μπαρτ Μπάκαρα: Ο κινηματογράφος, τα δύο όσκαρ και οι τέσσερις γάμοι

Βραβευμένος με δύο Οσκαρ καλύτερου τραγουδιού για τα «Arthur’s Theme (Best That You Can Do)» από την ταινία «Αρθουρ αυτός καταπληκτικός κύριος 10» (1981) και «Raindrops Keep Fallin’ on My Head» από το κλασικό γουέστερν του Τζορτζ Ρόι Χιλ «Οι δύο ληστές» (1969) για το οποίο κέρδισε και το Οσκαρ καλύτερης μουσικής, ο μουσικοσυνθέτης Μπαρτ Μπάκαρα απεβίωσε από φυσικά αίτια, σε ηλικία 94 στο Λος Αντζελες της Καλιφόρνια. Ο θάνατός του συνέβη στις 8 Φεβρουαρίου.

Ενας από τους πιο αναγνωρισμενους και διακεκριμένους μουσικούς της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ο Μπάκαρα μετρούσε τρεις ακόμα υποψηφιότητες για το Οσκαρ τραγουδιού: Για το «The Look of Love» της ταινίας «Καζίνο Ρουαγιάλ» (1967), το «Alfie» της ομότιτλης ταινίας του 1966 και για το «What’s New, Pussycat?» από την επίσης ομότιτλη ταινία του 1966 που στην Ελλάδα είχε διανεμηθεί ως «Τι νέα ψιψίνα;».

Πάνω από 700 ταινίες και σειρές

Σε περισσότερες από 700 ταινίες και σειρές έχουν ακουστεί τραγούδια του (αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω αλλά και άλλα) του γεννημένου στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι Μπερτ Μπάκαρα (12 Μαίου 1928), ο οποίος κάποτε υπήρξε και μουσικός συνοδός της Μαρλένε Ντίτριχ. Γιος διάσημου χρονικογράφου, του Μπαρτ Μπάκαρα, ο Μπάκαρα εργαζόταν στην μουσική για τον κινηματογράφο από την δεκαετία του 1950 και μια από τις πρώτες διάσημες δουλειές του ήταν το τραγούδι «Beware of the Blob» για την ταινία «Εισβολή από άγνωστο πλανήτη» (1958) στην οποία πρωταγωνιστεί ο Στιβ Μακ Κουίν.

Οι τέσσερις γάμοι

Ο Μπαρτ Μπάκαρα έκανε τέσσερις γάμους, εκ των οποίων οι τρεις ήταν με γυναίκες του καλλιτεχνική χώρου: με την σοπράνο Πόλα Στιούαρτ (από το 1954 ως το 1958), με την ηθοποιό Αντζι Ντίκινσον (από το 1965 ως το 1981), με την τραγουδίστρια Κάρολ Μπέιερ Σάγκερ (από το 1982 ως το 1991) και με την Τζέιν Χάνσεν (από το 1993 ως τον θάνατό του). Απέκτησε τέσσερα παιδιά: ένα με την Ντίκινσον, την Νίκι Μπάκαρα η οποία αυτοκτόνησε το 2007 (έπασχε από τη νόσο Asperger), ένα με την Σάγκερ και δυο με την Χάνσεν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν του 2006, ο Μπάκαρα έκανε σποραδικές εμφανίσεις ως προσκεκλημένος και εκπαιδευτής στη φωνητική των διαγωνιζόμενων της τηλεοπτικής εκπομπής American Idol.