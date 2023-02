Ο Μπαρτ Μπακαρά, ο κομψός ποπ συνθέτης, ενορχηστρωτής, μαέστρος, παραγωγός δίσκων και περιστασιακός τραγουδιστής, του οποίου τα τραγούδια που σημείωσαν επιτυχίες στη δεκαετία του 1960 εμπνεόμενος από τη ρομαντική αισιοδοξία της δεκαετίας εκείνης, πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Ήταν 94 ετών.

Η εκπρόσωπός του Τίνα Μπρέισαμ επιβεβαίωσε τον θάνατο, όπως μετέδωσε την Πέμπτη το Associated Press. Δεν δόθηκε συγκεκριμένη αιτία.

Ένας σκληροπυρηνικός ρομαντικός, του οποίου το ώριμο στυλ θα μπορούσε να περιγραφεί ως βαγκνερική lounge μουσική, ο Bacharach συνδύασε τις χρωματικές αρμονίες και τις μακριές, γωνιώδεις μελωδίες της συμφωνικής μουσικής του τέλους του 19ου αιώνα με τη σύγχρονη, αφρώδη ποπ ενορχήστρωση και στόλισε το προκύπτον μείγμα με μια στακάτη ρυθμική ορμή.

Οι συνθέσεις του ενσάρκωναν τον εκλεπτυσμένο ηδονισμό σε μια γενιά νέων ενηλίκων που ήταν μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτεροι από τους Beatles.

Έγραψε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα τραγούδια «I Say A Little Prayer», «Walk On By» και «What The World Needs Now Is Love».

