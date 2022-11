Μικρό αεροσκάφος έπεσε σε πυλώνα ρεύματος στο Μέριλαντ των ΗΠΑ

Ένα μικρό αεροπλάνο έπεσε την Κυριακή σε πύργο ηλεκτρικού ρεύματος στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας διακοπή ρεύματος για δεκάδες χιλιάδες άτομα. Διασώστες έσπευσαν στο σημείο και απεγκλώβησαν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί περίπου 30 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Τα δύο αυτά άτομα, ο Πάτρικ Μερκλ, πιλότων 65 ετών από την Ουάσιγκτον, και ο Τζαν Γουίλιαμς, επιβάτης 66 ετών από τη Λουιζιάνα, διασώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα με σοβαρά τραύματα.

Η κατάστασή τους, πάντως, την επόμενη μέρα παρουσίασε βελτίωση, με αποτέλεσμα το ένα άτομο να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο τη Δευτέρα το απόγευμα.

Οι πυροσβέστες σταθεροποίησαν το αεροπλάνο μέσω γερανού και αφαίρεσαν τον κινητήρα από το σκάφος «κόβοντας» ουσιαστικά το αεροπλάνο σε δύο κομμάτια. Στη συνέχεια κατέβασαν τα δύο τμήματα ξεχωριστά και πολύ προσεκτικά, καθώς εργάζονταν γύρω από καλώδια υψηλής τάσης.

Update – Gaithersburg, Maryland, @MontgomeryCoMD small plane into powerlines & tower plow, suspended about 100 feet in the air, two persons on board uninjured at this time, @mcfrs on scene, Widespread power outages, some roads closed in area, https://t.co/VRLGfpyFaA pic.twitter.com/3iCMW0v94j

— Pete Piringer (@mcfrsPIO) November 27, 2022