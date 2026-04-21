Για τρίτη συνεχόμενη σεζόν μετά την επαναλειτουργία του από την εταιρία διανομής Cinobo, το Cine Paris, μια αγαπημένη αίθουσα πολλών κινηματογραφόφιλων στην Πλάκα, επιστρέφει νωρίτερα φέτος για την θερινή σεζόν που έρχεται.

Την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του, το Cine Paris θα παρουσιάσει δύο ταινίες του Αλέξη Δαμιανού («Μέχρι Το Πλοίο» και «Ευδοκία»), αλλά και δύο κινηματογραφικές επιτυχίες της φετινής σεζόν, το «The Drama» με την Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον και το βραβευμένο με Χρυσό Λέοντα «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους.

Τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν σύγχρονες παραγωγές όπως οι «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» (The Devil Wears Prada 2), η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Bitter Christmas» (μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Καννών) όπως και η ελληνική ταινία «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού δεν θα λείψουν και οι κλασικές επανεκδόσεις, όπως η «Amelie», 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία της και το θρυλικό μελόδραμα «Μια Θέση Στον Ήλιο» (A Place In The Sun) του Τζορτζ Στίβενς με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, τον Μοντγκόμερι Κλιφτ και την Σέλεϊ Γουίντερς.

Σινέ Παρί το καλύτερο θερινό στον κόσμο

Το ιστορικό Cine Paris μετράει πάνω από 100 χρόνια ζωής και προσφάτως αναδείχθηκε ως το καλύτερο θερινό σινεμά στον κόσμο σύμφωνα με την επίσημη λίστα του περιοδικού Time Out.

Από την πρώτη στιγμή της επαναλειτουργίας του τον Μαΐο του 2024, αγαπήθηκε όσο λίγα θερινά σινεμά της πρωτεύουσας και μέχρι σήμερα, η ομάδα του Cinobo παρουσιάζει ένα προσεκτικά επιμελημένο πρόγραμμα.

Μεγάλα αφιερώματα

Θα παρουσιαστούν επίσης μεγάλα αφιερώματα. Από τις 17 Ιουνίου το Greek Classics θα φέρνει κάθε Τετάρτη στην οθόνη του Cine Paris αριστουργήματα του ελληνικού σινεμά όπως οι «Στέλλα», «Κυριακάτικο Ξύπνημα», «Κόκκινα Φανάρια», «Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο», ενώ θα υπάρξει και το αφιέρωμα Love Stories Under The Stars (από τις 2/7) το οποίο θα περιλαμβάνει τις ωραιότερες ιστορίες αγάπης της δεκαετίας του 2000, ες όπως οι «Η Αιώνια Λιακάδα Ενός Καθαρού Μυαλού» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), «Moulin Rouge», «Χαμένοι Στην Μετάφραση» (Lost in Translation), «Chocolat» και άλλες/

Τέλος, από τις 6 έως τις 12 Αυγούστου, ένα αφιέρωμα σε ταινίες βασισμένες στο έργο της Τζέιν Όστεν, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη γέννηση της ξεχωριστής συγγραφέως.