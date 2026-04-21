Οι ΗΠΑ εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν θα προχωρήσουν στο Πακιστάν, ενώ ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής. Ωστόσο, σημαντικά εμπόδια και αβεβαιότητα παραμένουν, καθώς πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει μια συμφωνία που θα αποτρέψει περαιτέρω άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις αγορές, επιμένοντας παράλληλα ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προσδοκά να αξιοποιήσει τον έλεγχο που ασκεί στα Στενά του Ορμούζ ώστε να πετύχει μια συμφωνία που θα αποτρέψει την επανέναρξη του πολέμου, θα οδηγήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων, χωρίς όμως να περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή της στις συνομιλίες, παρά το γεγονός ότι αρχικά την είχε αποκλείσει, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Πηγή από το Πακιστάν που εμπλέκεται στις διαβουλεύσεις δήλωσε ότι υπάρχει δυναμική για επανεκκίνηση των συνομιλιών την Τετάρτη, ενώ δεν αποκλείεται ο Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία.

«Τα πράγματα προχωρούν και οι συνομιλίες βρίσκονται σε καλό δρόμο για αύριο», ανέφερε η ίδια πηγή την Τρίτη, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Πτώση τιμών πετρελαίου λόγω προσδοκιών για συνομιλίες

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και τα χρηματιστήρια κατέγραψαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία την Τρίτη, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν θα επαναληφθούν εντός της εβδομάδας, μετά την αποτυχία προηγούμενων επαφών στο Ισλαμαμπάντ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 54 σεντς (0,6%) στα 94,94 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate για τον Μάιο σημείωσε πτώση 1,11 δολαρίων (1,2%), στα 88,50 δολάρια. Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές είχαν αυξηθεί περίπου 6% τη Δευτέρα, λόγω αμφιβολιών για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Παραμένουν οι εντάσεις

Παρά τη σχετική αισιοδοξία, η ένταση παραμένει υψηλή. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Τρίτη τις ΗΠΑ για επίθεση στο ιρανικό εμπορικό πλοίο «Touska» το Σαββατοκύριακο, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση του πλοίου, του πληρώματος και των οικογενειών τους.

«Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές του για να υπερασπιστεί τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του… οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή», ανέφερε, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα.

Πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας εκτίμησαν ότι το πλοίο ενδέχεται να μετέφερε υλικά διπλής χρήσης, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στρατιωτικά. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με επανειλημμένες προειδοποιήσεις και ότι το πλοίο παραβίασε τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Η Κίνα, βασικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, εξέφρασε ανησυχία για την «αναγκαστική αναχαίτιση», ενώ ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε τις παραβιάσεις της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ σημαντικό εμπόδιο στη διπλωματική διαδικασία. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγέρ Καλιμπάφ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι αυξάνει την πίεση μέσω αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

«Θα διαπραγματευτούν», λέει ο Τραμπ

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν και την παράλληλη ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που προκάλεσε ισχυρό σοκ στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Οι ΗΠΑ διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ το Ιράν έχει επανεπιβάλει τον δικό του αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα προσέλθει σε διαπραγματεύσεις, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι δεν θα του επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Θα διαπραγματευτούν και ελπίζω να πετύχουν μια δίκαιη συμφωνία… αλλά δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα», ανέφερε.

Προετοιμασίες στο Πακιστάν

Το Πακιστάν προετοιμάζεται για τη φιλοξενία των συνομιλιών, παρά την αβεβαιότητα. Περίπου 20.000 άνδρες ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν για τις συνομιλίες, ενώ ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κρίσιμες υποδομές του Ιράν αν δεν αποδεχθεί τους όρους του.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση επίθεσης σε πολιτικές υποδομές, θα πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «κοντά σε συμφωνία».

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας συμφωνίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος διαθέτει και άλλες επιλογές αν αυτή δεν επιτευχθεί.