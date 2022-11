Ο Τζον Φέτερμαν ανακηρύχθηκε νικητής στις ενδιάμεσες εκλογές έναντι του Μεχμέτ Οζ, του Ρεπουμπλικανού διάσημου γιατρού που είχε την στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ και ήταν εκλεκτός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανατρέποντας μια έδρα στη Γερουσία που κατείχαν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Τον περασμένο μήνα, ο Αναπληρωτής Κυβερνήτης της Πενσυλβάνια και υποψήφιος -τότε- Γερουσιαστής, Τζον Φέτερμαν, δεν δίστασε να πάρει ανοιχτά θέση, περιγράφοντας την Τουρκία ως «περιοχή ανησυχίας» για τον ίδιο και εκφράζοντας την αγωνία του για τη δήμευση χιλιάδων περιουσιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την Τουρκία, τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, το κλείσιμο της Σχολής της Χάλκης, αλλά και την πρακτική της Άγκυρας να παρεμβαίνει στην Οικουμενική Πατριαρχική διαδοχή.

«As a U.S. Senator, I will support the Greek-Orthodox’s fight for religious freedom in Turkey.»@JohnFetterman in Pennsylvania is taking a strong stance about religious freedom & supporting the @EcuPatriarch. pic.twitter.com/ISMtPOEoX8

— Petros Kasfikis (@PetrosKas) October 20, 2022