Ο τούρκος τηλεγιατρός Dr. Μεχμέτ Οζ έχασε την έδρα στη Γερουσία για την Πενσιλβάνια που περνά πλέον στα χέρια των Δημοκρατικών και τον υποψήφιο τους Τζον Φέτερμαν.

Σύμφωνα με το NBC η νίκη αυτή ενδεχομένως να αποδειχθεί αποφασιστικής σημασίας για τον έλεγχο της Γερουσίας ενώ είναι σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Με καταμετρημένο το 90% των ψήφων το NBC και άλλα αμερικανικά μέσα ανακοίνωσαν ότι ο Φέτερμαν θα είναι ο νικητής στη μάχη της Πενσιλβάνια με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών να κάνει και δηλώσεις για τη μεγάλη του νίκη.

CNN PROJECTION: Democrat John Fetterman defeats Republican Mehmet Oz in the Pennsylvania Senate race, flipping a seat for Democrats https://t.co/6MHAK1ZAxk pic.twitter.com/rJfCxnAbZL

BREAKING: In the Pennsylvania Senate race, Democrat John Fetterman will win, @ABC News projects. It’s a flip for Democrats. https://t.co/I87ylasYWs #Election2022 pic.twitter.com/RWvrHBsQu9

— ABC News (@ABC) November 9, 2022