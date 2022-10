Μασκ: Ποδαρικό στο Twitter με απολύσεις

Τις καρατομήσεις ανώτατων στελεχών ξεκίνησε ο Ίλον Μασκ, αμέσως μόλις ανέλαβε τα ηνία Twitter.

Ο Ίλον Μασκ, ο ιδρυτής των εταιρειών Tesla και SpaceX, απέκτησε χθες Πέμπτη τον έλεγχο του Twitter, αφού ολοκληρώθηκε η εξαγορά του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης έναντι τιμήματος 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος φρόντισε να απολύσει τον CEO, τον οικονομικό διευθυντή και τουλάχιστον άλλα δύο ανώτατα στελέχη αφότου έγινε και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter.

Ειδικότερα, ο Μασκ απέλυσε τον CEO Parag Agrawal, τον οικονομικό διευθυντή Ned Segal, την νομική διευθύντρια Vijaya Gadde και τον γενικό σύμβουλο Sean Edgett.

Σε μία προφανή αναφορά στις εξελίξεις αυτές, ο Musk έγραψε στο Twitter ότι «το πουλί ελευθερώθηκε».

the bird is freed

Από εκεί και πέρα, ο Μασκ φέρεται να τους διαβεβαίωσε, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα απολύσει το 75% των εργαζομένων, όπως είχε κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες.

Ο δισεκατομμυριούχος ανήρτησε τη φάρσα στον λογαριασμό του στο Twitter, όπου έπαιξε με τις λέξεις sink in (εμπεδώστε το) και sink (νιπτήρας), λέγοντας «Μπαίνω στα κεντρικά γραφεία του Twitter – εμπεδώστε το».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022