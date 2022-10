Βίντεο έχει αρχίσει να τραβάει την προσοχή στα social media αφού φαίνεται να δείχνει Τούρκους μισθοφόρους να πολεμούν στο πλευρό του στρατού του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το βίντεο δείχνει δύο στρατιώτες να κρατούν μια τουρκική σημαία και να τονίζουν ότι είναι έτοιμοι να εμπλακούν στη σύγκρουση. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει αναρτήσει και το λευκορωσικό NEXTA που έχει μπει πολλές φορές στο στόχαστρο του στενού συμμάχου του Πούτιν, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Δείτε το επίμαχο βίντεο:

Βίντεο έχει αρχίσει να τραβάει την προσοχή στα social media αφού φαίνεται να δείχνει Τούρκους μισθοφόρους να πολεμούν στο πλευρό του στρατού του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το βίντεο δείχνει δύο στρατιώτες να κρατούν μια τουρκική σημαία και να τονίζουν ότι είναι έτοιμοι να εμπλακούν στη σύγκρουση. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει αναρτήσει και το λευκορωσικό NEXTA που έχει μπει πολλές φορές στο στόχαστρο του στενού συμμάχου του Πούτιν, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Δείτε το επίμαχο βίντεο:

«Θα πάμε εκεί με τη βοήθεια του Αλλάχ. Έχουμε τη σημαία μας… Θα πάμε και θα επιστρέψουμε με τη βοήθεια του Αλλάχ», λέει ένας άνδρας με μια τουρκική σημαία ραμμένη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Το δεύτερο άτομο στο βίντεο κρατάει μια τουρκική σημαία και η στολή του έχει ραμμένη πάνω της μια τουρκική και μια ρωσική σημαία.

Το γράμμα «Ζ» είναι ορατό στη ρωσική σημαία, δηλαδή το σύμβολο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, κάτι που υποδηλώνει ότι το βίντεο είναι πρόσφατο.

Πότε εμφανίστηκε το βίντεο

Το απόσπασμα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά τη Δευτέρα από φιλορωσικό κανάλι Telegram, υποστηρίζοντας ότι «Τούρκοι λεγεωνάριοι εντάχθηκαν στον ρωσικό στρατό και θα λάβουν μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία», όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Euronews.

Το βίντεο γρήγορα έγινε ευρέως γνωστό όταν το Nexta το ανέβασε με παρόμοιο ισχυρισμό, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 750.000 προβολές στο Twitter.

Όμως στέλνονται πράγματι Τούρκοι μισθοφόροι στην Ουκρανία;

Δημοσιογράφοι από την τουρκόφωνη υπηρεσία του Euronews επιβεβαίωσαν ότι οι άνδρες μιλούν μια διάλεκτο της τουρκικής γλώσσας, αλλά δεν είναι από την Τουρκία.

Η μείξη μεταξύ αυτής της διαλέκτου και ορισμένων ρωσικών λέξεων υποδηλώνει ότι οι άνδρες αυτοί είναι πιθανότατα Τούρκοι της Αχίσκα (επίσης γνωστοί ως Τούρκοι του Μεσκετίου).

Σύμφωνα με το World Directory of Minorities and Indigenous Peoples (Παγκόσμιος Κατάλογος Μειονοτήτων και Αυτοχθόνων Λαών), οι Μεσχίτες Τούρκοι ζούσαν κατά μήκος των τουρκο-γεωργιανών συνόρων και απελάθηκαν το 1944 από τον Ιωσήφ Στάλιν σε διάφορες σοβιετικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, όπως το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν.

Πού βρίσκεται το Μεσκέτι στη Γεωργία

Οι νεκροί του 1989

Τον Ιούνιο του 1989, οι Τούρκοι της Αχίσκα στο Ουζμπεκιστάν δέχθηκαν επίθεση από Ουζμπέκους και περισσότεροι από 100 σκοτώθηκαν. Ως αποτέλεσμα, τα σοβιετικά στρατεύματα απέλασαν περισσότερους από 87.000 Τούρκους της Αχίσκα στη Ρωσία.

Σήμερα, πολλοί από αυτούς έχουν μεταφερθεί στο Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, το Καζακστάν και τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του Βόρειου Καυκάσου (όπως στην Τσετσενία και τη Βόρεια Οσετία).

Το Euronews μίλησε με εκπρόσωπο των Τούρκων της Αχίσκα στο εξωτερικό, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι άνδρες στο βίντεο μιλούν τη διάλεκτο της Αχίσκα.

Εξήγησε επίσης ότι πιστεύει ότι πρόκειται για άνδρες που ζουν στη Ρωσία και ως εκ τούτου κινητοποιούνται για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι δεδομένου ότι οι Τούρκοι της Αχίσκα θεωρούν τους εαυτούς τους Τούρκους, εξηγείται ο λόγος που οι στρατιώτες φαίνονται να κρατούν τη σημαία στο βίντεο.

Αυτό επαναλήφθηκε και από τον Αλίκ Πουχάτι, δημοσιογράφο που εδρεύει στον Βόρειο Καύκασο. «Έχουμε μια μικρή κοινότητα Τούρκων της Αχίσκα που ζουν στην Οσετία και επιστρατεύτηκαν όπως όλοι οι άλλοι», δήλωσε στο Euronews.

Πόσοι έχουν επιστρατευτεί

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Πουχάτι δημοσίευσε φωτογραφίες υποστηρίζοντας ότι ένας Τούρκος της Αχίσκα ήταν μεταξύ εκείνων που επιστρατεύτηκαν στην Οσετία.

Όπως και με τους στρατιώτες στο βίντεο, ο άνδρας φορά επίσης ένα σήμα με την τουρκική σημαία και το γράμμα «Ζ» σχεδιασμένο πάνω από την οσετική σημαία που βρίσκεται από πάνω.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή στρατιωτικό επικεφαλής της Οσετίας, περισσότεροι από 400 άνδρες έχουν επιστρατευτεί για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Ο στόχος είναι να επιστρατευτούν άλλοι 1.000 στην περιοχή της Οσετίας.

Η InformNapalm, μια διεθνής κοινότητα διαδικτυακών ντετέκτιβ, ισχυρίζεται ότι έχει αναγνωρίσει έναν από τους άνδρες στο βίντεο, λέγοντας ότι ζει στο Προκλάντντι στην περιοχή του Βόρειου Καυκάσου και είναι Τούρκος Αχίσκα.

Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά απίθανο οι άνδρες αυτοί να μην είναι Τούρκοι μισθοφόροι, αλλά μάλλον εθνικές μειονότητες που κατοικούν στη Ρωσία και έχουν επιστρατευτεί για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

A Meskhetian Turk among the mobilized residents of Ossetia. The photo was taken before being sent to Ukraine. Label: Ossetian flag with the letter Z drawn over it (standard label for mobilized from Ossetia) and the Turkish flag. pic.twitter.com/hXPw1cy96C

— Alik Puhati (@rajdianos) October 9, 2022