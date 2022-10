Έτσι πάει στη Γερμανία ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην Ελλάδα για το παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ (27/10, 22:00) για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Europa League και ο Μίτσελ ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Γερμανία.

Ο ισπανός τεχνικός δε θα έχει στη διάθεσή του τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, ο οποίος δεν πρόλαβε να είναι έτοιμος για το ματς της Πέμπτης (έχει σύσπαση στον μηριαίο) και θα μείνει στην Ελλάδα, ενώ εκτός αποστολής είναι και ο Αμπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.

Από εκεί και πέρα, στις επιλογές του προπονητή του Ολυμπιακού δεν είναι ούτε ο Παπέ Αμπού Σισέ, αλλά ούτε και ο Σίμε Βρσάλικο και ο Μαρσέλο, που δεν πρόλαβαν να είναι έτοιμοι.

Αντιθέτως, κανονικά θα ταξιδέψουν για το Φράιμπουργκ και θα είναι στη διάθεση του Μίτσελ οι Ουσεϊνού Μπα και Κωνσταντίνος Τζολάκης, με τον έλληνα γκολκίπερ να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στον ώμο.

Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τη Φράιμπουργκ το βράδυ της Πέμπτης (27/10, 22.00, Cosmote TV, επίσημος τηλεοπτικός συνεργάτης της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του UEFA Europa League.

Οι πρωταθλητές προπονήθηκαν το πρωί της Τρίτης (25/10) στο Ρέντη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο προπονητής κ. Μίτσελ έκανε γνωστή την αποστολή που θα «πετάξει» για τη Γερμανία την Τετάρτη (26/10).

Οι ποδοσφαιριστές που την απαρτίζουν είναι οι εξής:

Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπα, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Ελ Αραμπί, Ινμπομ Χουάνγκ, Καλογερόπουλος, Κούντε, Εμβιλά, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Ρέτσος, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαπουντζής, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι».

Δείτε την αποστολή του Ολυμπιακού:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τη Φράιμπουργκ. / The squad players selected ahead of the match against @scfreiburg. 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #SCFOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/VH57LxTOva

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) October 25, 2022