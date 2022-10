Η εντεκάδα του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο

Με 4-2-3-1 παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Μίτσελ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (19:30), για την 9η αγωνιστική της Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός ξεκινάει τους Ερυθρόλευκους με τον Πασχαλάκη μπροστά από την εστία και τους Αβιλα, Ντόι, Σωκράτη και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Οι Εμβιλά και Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ θα είναι στα χαφ, με τους Χάμες Ροντρίγκες, Μπιέλ και Μασούρα πίσω από τον Μπακαμπού.

Συνοπτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Αβιλα, Ντόι, Σωκράτης, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Μπιέλ, Μασούρας και Μπακαμπού.

Οσον αφορά στον Κώστα Φορτούνη, που συμπεριελήφθη για πρώτη φορά φέτος σε αποστολή του Ολυμπιακού, βρίσκεται στον πάγκο και είναι μια από τις εναλλακτικές επιλογές του Ισπανού τεχνικού.

Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι προέρχονται από την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 2-1, θέλουν πάση θυσία τη νίκη στο Αγρίνιο και είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να φύγουν με το διπλό από την έδρα του Παναιτωλικού.

Ένα παιχνίδι, το οποίο ο Μίτσελ γνωρίζει πολύ καλά ότι κρύβει παγίδες για την ομάδα του, με τον Ισπανό να έχει επιστήσει την προσοχή των ποδοσφαιριστών του.

