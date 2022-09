Employees work at the Alexander Zhagrin oilfield operated by Gazprom Neft in Khanty-Mansi Autonomous Area–Yugra, Russia, in this picture released August 30, 2022. Stoyan Vassev/Press service of Gazprom Neft/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Παρά τα όσα είχαν γίνει γνωστά το πρωί της Παρασκευής για αποκατάσταση της ροής φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream στην Ευρώπη το Σάββατο, η Gazprom ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι σταματά εντελώς τη ροή εξαιτίας τεχνικού προβλήματος. Όπως υποστηρίζει κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας εντοπίστηκε διαρροή λαδιού. Μάλιστα η εταιρεία παρουσίασε και φωτογραφία με τη βλάβη. Με αυτά τα δεδομένα υποστηρίζει δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια η τουρμπίνα. Σιτηρά: Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να εξάγει 30 εκατ. τόνους έως το τέλος του έτους Στην ανακοίνωση δεν δίνεται χρονοδιάγραμμα ως προς το πότε θα μπορέσει να αποκαταστήσει τη λειτουργία του αγωγού. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την απόφαση των G7 για επιβολή πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Μόσχας, και την ανακοίνωση της Κομισιόν για σχέδιο επιβολής στην τιμή του φυσικού αέριου. Η πλήρης διακοπή του φυσικού αέριου στην Ευρώπη για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα κινδυνεύει να αφήσει τη Γηραιά Ήπειρο ανοχύρωτη τον επερχόμενο χειμώνα. Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή από την πλευρά της Ρωσίας δεν έχει να κάνει με τους τεχνικούς λόγους που επικαλείται αλλά με στρατηγική κίνηση απέναντι στα σχέδια της Δύσης. Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share