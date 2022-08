Τουλάχιστον ένας νεκρός και επτά άτομα τραυματίες είναι ο απολογισμός περιστατικού με πυροβολισμούς στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ.

Η αστυνομία της Βαλτιμόρης έγραψε στο Twitter ότι έγινε κλήση να επέμβει σε «πυροβολισμούς με πολλά θύματα» στη διασταύρωση της λεωφόρου Park Heights και της λεωφόρου Shirley, στα βορειοδυτικά της πόλης γύρω στις 12:24 το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική της Βαλτιμόρης ανακοίνωσε ότι τέσσερις μονάδες έκτακτης ανάγκης έχουν ανταποκριθεί στις κλήσεις για πυροβολισμούς και έχουν σπεύσει επί τόπου για να περιθάλψουν τα θύματα και να τα μεταφέρουν στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Ο επίτροπος της αστυνομίας δήλωσε, επίσης, ότι δύο άνθρωποι βγήκαν από ένα ασημένιο αυτοκίνητο μάρκας Lexus και άρχισαν να πυροβολούν κατά άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο. Μετά τους πυροβολισμούς, μπήκαν στο αυτοκίνητό τους πάλι και τράπηκαν σε φυγή.

Investigators are at the intersection of Park Heights Avenue and Shirley Avenue. 08.24.2022 at approximately 12:24 p.m., Northwest District officers were summoned to a multi-victim shooting scene. pic.twitter.com/rRRZM5DTvW

— Baltimore Police (@BaltimorePolice) August 24, 2022