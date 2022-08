Ουκρανία: Στο Λβιβ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ

Στην ουκρανική πόλη Λβιβ έφθασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έφθασε σήμερα Τετάρτη ενόψει της τριμερούς συνάντησης με τους προέδρους της Ουκρανίας και της Τουρκίας.

Μέσω Twitter ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών γνωστοποίησε την άφιξη του Γκουτέρες στο Λβιβ, αναφέροντας πως η τριμερής συνάντηση με Ζελένσκι και Ερντογάν είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ukraine: @antonioguterres has arrived in Lviv, where he will meet with @ZelenskyyUa & @RTErdogan before visiting Odesa. https://t.co/cs4XHAMymI pic.twitter.com/fTi9UD3715

— United Nations (@UN) August 17, 2022