Ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του σε οδόφραγμα κοντά στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ νωρίς το πρωί της Κυριακής και στη συνέχεια άρχισε να ρίχνει πυροβολισμούς στον αέρα από το φλεγόμενο αυτοκίνητο πριν αυτοπυροβοληθεί θανάσιμα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 4 π.μ. σε οδόφραγμα που είχε στηθεί στην East Capitol Street και 2nd Street στην Ουάσιγκτον. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που οι αρχές επιβολής του νόμου σε όλη τη χώρα αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο αριθμό απειλών και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο βίαιων επιθέσεων σε κυβερνητικά κτίρια τις ημέρες μετά την έρευνα του FBI στην έπαυλη Μαρ-α-Λάγκο του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.

Η επίθεση θυμίζει ένα περιστατικό όταν ένας άνδρας έπεσε με όχημα πάνω σε δύο αστυνομικούς του Καπιτωλίου σε σημείο ελέγχου τον Απρίλιο του 2021, σκοτώνοντας έναν βετεράνο του σώματος που υπηρετεί επί 18 χρόνια. Πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν από τις επιθέσεις οπαδών του τότε προέδρου στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

CNN reports:

