Αίγυπτος: Τραγωδία σε εκκλησία – Δεκάδες νεκροί από πυρκαγιά

Πολύνεκρη τραγωδία στην Αίγυπτο, από φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό εκκλησίας στην πόλη Γκίζα. Σύμφωνα με το Reuters, έχουν σκοτωθεί 35 άνθρωποι και ακόμα 45 έχουν τραυματιστεί.

Το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου ανακοίνωσε σύμφωνα με το Al Jazeera ότι «αρκετοί» άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά σε εκκλησία στην πόλη Γκίζα, κοντά στο Κάιρο.

Aνέφερε επίσης ότι τουλάχιστον 55 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά την Κυριακή.

A fire broke out at Abo Sefein Church in Imbaba district in Giza Governorate on Sunday and efforts are under way to put it out. 55 victims have been

