Μεταναστευτικό: MKO απευθύνουν έκκληση στην Κομισιόν

Προ των ευθυνών της θέτουν (και) οι μη κυβερνητικές οργανώσεις την Κομισιόν σχετικά με τη διάσωση των μεταναστών στη Μεσόγειο τη «φονικότερη θαλάσσια διαδρομή στον κόσμο» όπως χαρακτηριστικά λένε, κατηγορώντας την εμμέσως πλην σαφώς ότι κρύβεται πίσω από τα κράτη-μέλη.

Η διάσωση των μεταναστών επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών τονίζουν οι ΜΚΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου και ενίοτε κατήγορου προς χώρες που λόγω γεωγραφικής θέσης, χρόνια τώρα δεν κάνει τίποτα για να αποτρέψει τις μετατροπή τους σε αποθήκη ψυχών.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που επιχειρούν στην Μεσόγειο καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναλάβει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για να τις βοηθήσει να ανταποκριθούν στον πολλαπλασιασμό των μεταναστών κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου.

Οι SOS Méditerranée, Médecins Sans Frontières (MSF) και Sea-Watch έχουν διασώσει τις τελευταίες εβδομάδες χιλιάδες ανθρώπους στοιβαγμένους σε επισφαλή σκάφη που πλέουν στην κεντρική Μεσόγειο ανάμεσα στην βόρεια Αφρική και την Ιταλία.

Without the presence of civil assets in the #CentralMed, the people rescued during #lifesaving operations would have been left to their fate on the world deadliest sea migration route since 2014.

Read our joint press release with @MSF_Sea & @seawatch_intlhttps://t.co/Nw0hdmtkfn

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) August 3, 2022