Κρυπτονομίσματα: Ριφιφί σε 8.000 ψηφιακά πορτοφόλια της Solana

Νέο πλήγμα δέχεται η αγορά των κρυπτονομισμάτων. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης εμφανίστηκαν διάφορα μηνύματα στο Twitter, ότι χάκερς εξαπέλυσαν μαζική επίθεση, η οποία δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί, με στόχο την πλατφόρμα Solana, αποσπώντας κεφάλαια από τους χρήστες πορτοφολιών του blockchain Layer 1.

Αν και το πλήρες μέγεθος της ζημιάς είναι άγνωστο, το Ίδρυμα Solana επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 7.767 πορτοφόλια έχουν πληγεί την ώρα που δημοσιεύτηκε.

Engineers from multiple ecosystems, with the help of several security firms, are investigating drained wallets on Solana. There is no evidence hardware wallets are impacted.

This thread will be updated as new information becomes available.

— Solana Status (@SolanaStatus) August 3, 2022