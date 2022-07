Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών άφησε ο Αμερικανός σκηνοθέτης και παραγωγός, Μπομπ Ράφελσον, βυθίζοντας στη θλίψη το Χόλιγουντ.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Γκαμπριέλ Ταουρέκ Ράφελσον, η οποία ανέφερε ότι ο εκλιπών πέθανε στο σπίτι του στο Άσπεν, στο Κολοράντο έχοντας παλέψει με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ήταν ένας από τους βασικούς εκπροσώπους του κινήματος του Νέου Χόλιγουντ, που ξεκίνησε μετά τις αναταραχές της δεκαετίας του 1960 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ευρέως γνωστός έγινε για την ταινία «Five Easy Pieces», το 1970. Επρόκειτο για μία μελαγχολική road movie με πρωταγωνιστές τον Τζακ Νίκολσον, σε έναν από τους πρώτους του κινηματογραφικούς ρόλους, την Κάρεν Μπλακ και την Σούζαν Άνσπαχ. Το 2000 ταινία επελέγη από τη την Βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου.

Το 1971 ήταν υποψήφια για τέσσερα βραβεία Όσκαρ, εκ των οποίων κατέκτησε τα δύο. Αυτό της καλύτερης ταινίας και του σεναρίου.

Άλλες γνωστές ταινίες του εκλιπόντος είναι οι: «The King of Marvin Gardens» (1972), «The Postman Always Rings Twice» (1981) και «Mountains of the Moon» (1990).

Επίσης, έβαλε την υπογραφή του στο «Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές», το 1981. Η ταινία αποτελεί remake του εμβληματικού φιλμ του 1946 με πρωταγωνίστρια τη Lana Turner. Έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών.

Ο Ράφελσον ήταν υπεύθυνος και για τη συνδημιουργία του συγκροτήματος ποπ μουσικής και της τηλεοπτικής σειράς «The Monkees» μαζί με τον Μπερτ Σνάιντερ, η οποία τυο χάρισε ένα Έμμυ.

Eίχε τιμηθεί σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. Μεταξύ άλλων, στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιαπωνία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Στα προσωπικά του, παντρεύτηκε δύο φορές. Η μία ήταν το 1955 με την Toby Carr, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τον Πίτερ και την Τζούλι. Η Τζούλι πέθανε το 1973 σε ηλικία 10 ετών όταν εξερράγη μια σόμπα στο σπίτι τους. Λίγο αργότερα το ζευγάρι χώρισε, με τον Ράφελσον να μιλά πάντα με τα καλύτερα λόγια για την πρώην σύζυγό του.

Το 1999 παντρεύτηκε την Γκαμπριέλ Ταουρέκ και απέκτησαν δύο γιους, Ίθαν και τον Χάρπερ.

One scene survived from the first drafts of Five Easy Pieces. Bob Rafelson brought in screenwriter Carole Eastman to strengthen the director’s story and she kept the diner scene. Nicholson cleared the table at a coffee shop on Sunset after having his unfinished coffee taken away. pic.twitter.com/aT52h4NItF

— Reconsidering Cinema (@coenesqued2) July 25, 2022