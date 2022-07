Σοκαρισμένο είναι το Χόλυγουντ από τον ξαφνικό χαμό του Τζακ Νάιτ.

Ο ηθοποιός του Netflix και συγγραφέας έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 28 ετών, το βράδυ της Πέμπτης (14/7) στο Λος Άντζελες.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση αλλά θέλησε να μην κάνει γνωστή την αιτία του θανάτου του ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «έφυγε» και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους.

Ήταν ένας ανερχόμενος σταρ, ο οποίος είχε ήδη χτίσει την καριέρα του στο stand-up comedy. Η επιτυχημένη κωμική σειρά «Big Mouth» φέρει την υπογραφεί του ενώ ο ίδιος δάνεισε τη φωνή του στον χαρακτήρα του DeVon.

Επίσης ήταν ο συγγραφέας της εκπομπής του ABC, «Black-ish», από το 2019 ως το 2020. Το 30λεπτο stand-up του στο Netflix προβλήθηκε το 2018 ως μέρος της σειράς «The Comedy Lineup».

Πιο πρόσφατα και συγκεκριμένα τον Μάρτιο συνδημιούργησε το «Peacock’s Bust Down», στο οποίο και πρωταγωνίστησε μαζί με τους Κρις Ρεντ, Σαμ Τζέι και Λάνγκστον Κέρμαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν και εκτελεστικός παραγωγός στο talk show του HBO, «Pause with Sam Jay» και φέτος βρισκόταν στη λίστα για το βραβείο «Writers Guild of America» για τη δουλειά του στην εκπομπή.

Το «Comedy Central» έγραψε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter: «Ο Τζακ Νάιτ ήταν ένας «υστερικός» και ειλικρινής κωμικός. Θα μας λείψει πάρα πολύ».

Jak Knight was a hysterical and honest comedian. We will miss him tremendously. pic.twitter.com/F1dQEjT5GV

— comedycentral (@ComedyCentral) July 15, 2022