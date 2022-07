Ιντιάνα Πέισερς: «Κλείνουν»τον Ντιάντρε Έιτον

Πολύ κοντά σε ένα μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ» είναι σύμφωνα με το ESPN οι Ιντιάνα Πέισερς. Ο Ντιάντρε Έιτον των Φοίνιξ Σανς φαίνεται πως παίρνει το δρόμο για την Ινδιανάπολη.

Οι «Ήλιοι» δεν σκόπευαν να του δώσουν το max συμβόλαιο που ήθελε ο παίκτης, και έτσι οι Πέισερς άρπαξαν την ευκαιρία να προσθέσουν στη φαρέτρα τους το σπουδαίο σέντερ, ώστε να τους βοηθήσει να μπουν στα πλέι-οφ του ΝΒΑ.

Η συμφωνία για τον 23χρονο σέντερ είναι της μορφής sign-and-trade, που τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται πολύ στο ΝΒΑ ώστε να γίνονται μετακινήσεις πολύ διάσημων παικτών.

Να σημειωθεί ότι ο μπαχαμέζος σέντερ είχε 17,2 πόντους και 10,2 ριμπάουντ/μέσο όρο στο περσινό πρωτάθλημα.

A sign-and-trade deal for Deandre Ayton between the Suns and Pacers is ‘very close,’ per @WindhorstESPN pic.twitter.com/68jaDtSrEY

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 11, 2022