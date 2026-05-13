Με τις καταθέσεις γιατρών και συγγενικών προσώπων συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου. Τα μέτρα ασφαλείας εντός και εκτός του δικαστικού μεγάρου παραμένουν δρακόντεια, καθώς η κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις λεπτομέρειες της πολύκροτης υπόθεσης.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της γιατρού του ΕΚΑΒ

Η διαδικασία ξεκίνησε με την κατάθεση γιατρού του ΕΚΑΒ, η οποία περιέγραψε με δραματικό τρόπο τις πρώτες στιγμές της επέμβασης στο σπίτι της οικογένειας. Η μάρτυρας ανέφερε πως έφτασαν στο σημείο μόλις τρία λεπτά μετά την κλήση, αντικρίζοντας το παιδί ξαπλωμένο σε έναν καναπέ.

Η γιατρός περιέγραψε τη στιγμή που προσπάθησε να επικοινωνήσει με το νήπιο, λέγοντάς του: «Άγγελε, άνοιξε τα μάτια…», με το παιδί να κάνει έναν αναστεναγμό και να κλείνει οριστικά τα μάτια του. «Ήταν παγωμένο», επανέλαβε η μάρτυρας, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασής του από την πρώτη στιγμή.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές της γιατρού στη στάση της 27χρονης μητέρας. Όπως κατέθεσε, ζήτησε επανειλημμένα ένα κουβερτάκι για να ζεστάνει το παιδί, όμως δεν της το έδωσαν ποτέ. Παράλληλα, όταν ζήτησε από τη μητέρα να πάρει το παιδί αγκαλιά για να μεταφερθεί στο ασθενοφόρο, εκείνη αρνήθηκε. Η μάρτυρας περιέγραψε τη μητέρα ως ατάραχη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ήταν «σαν να μην καταλάβαινε τι γινόταν», ενώ πρόσθεσε πως το μυαλό της πήγε αμέσως είτε σε σηψαιμία είτε σε κακοποίηση.

Σύμφωνα με τη γιατρό, το σώμα του Άγγελου έφερε τραύματα διαφορετικής χρονικής προέλευσης. «Το παιδί είχε διάφορα τραύματα, διαφορετικών χρονολογιών… κάποια μάλιστα τα μπέρδεψα. Νόμιζα ότι το παιδί ήταν λερωμένο, αλλά ήταν παλιά τραύματα», επεσήμανε στο δικαστήριο. Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου ότι το παιδί είχε πέσει, η μάρτυρας παρατήρησε μια κοκκινίλα στο πρόσωπο που ήταν «κάτι πρόσφατο, φρέσκο», γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες της για πρόσφατη βιαιοπραγία.

Τι υποστήριξε η μητέρας της 27χρονης

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και η μητέρα της 27χρονης κατηγορούμενης, η οποία αναφέρθηκε στα προβλήματα της σχέσης τους, τις μαθησιακές δυσκολίες της κόρης της και τη σχέση της με τον βιολογικό πατέρα του παιδιού.

Η μάρτυρας στάθηκε ιδιαίτερα στην απόφαση της κόρης της να μετακομίσει στην Κρήτη προκειμένου να ζήσει με έναν άνδρα που είχε γνωρίσει μέσω Facebook, απόφαση που οδήγησε στην τραγική κατάληξη του 3χρονου αγοριού.

Το κατηγορητήριο και η στάση των κατηγορουμένων

Στο εδώλιο κάθονται η μητέρα, ο 45χρονος τότε σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας, με το κατηγορητήριο να αποδίδει τον θάνατο του Άγγελου σε βασανιστήρια. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εγκαύματα από τσιγάρο, με το παιδί να αφήνει την τελευταία του πνοή δύο εβδομάδες αργότερα στο νοσοκομείο.

Κατά την ανάκριση, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι επιχείρησαν να ελαφρύνουν τη θέση τους, με τη μητέρα να ισχυρίζεται πως ο σύντροφός της χτυπούσε το παιδί με το ξύλο της κούνιας και εκείνον να υποστηρίζει πως δεν το άγγιξε ποτέ, αλλά φοβόταν να καταγγείλει τη σύντροφό του.