Στην εκδήλωση για το βιβλίο του δικαστή Γιώργου Σταυρόπουλου το ενδιαφέρον μονοπώλησαν οι αναφορές στη θεσμική κρίση και τα παρασκήνια που περιέγραψε ο Λουκάς Παπαδήμος για την κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Όμως, η βραδιά είχε και τις «πιπεράτες» στιγμές της. Όπως αναφέρει ο ΒΗΜΑτοδότης, ο Αλέκος Παπαδόπουλος βρήκε την ευκαιρία να πετάξει μια ηχηρή σπόντα για τα υπό εκκόλαψη κόμματα της περιόδου. Διαφημίζοντας το έργο του επίτιμου Αντιπροέδρου, ο Αλ. Παπαδόπουλος προέτρεψε το κοινό να το διαβάσει, όχι για τη ρέουσα γλώσσα του, αλλά για έναν λόγο πολύ πιο… πολιτικό.

Όπως σημείωσε με νόημα, το συγκεκριμένο βιβλίο «δεν είναι σε καμία περίπτωση μανιφέστο, σαν αυτά που στις μέρες μας κατασκευάζονται στα επικοινωνιακά σχεδιαστήρια για να εμπορευθούν ψεύτικες ελπίδες, τυφλές χάρες και απατηλές προσδοκίες, με στόχο την εξουσία».

Η αιχμή ήταν σαφής και ο χρονισμός σχεδόν κινηματογραφικός. Ο ΒΗΜΑτοδότης σημειώνει πως την ίδια ώρα που οι πιστοί του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι του επεφύλασσαν αποθεωτική υποδοχή, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ ο πρώην πρωθυπουργός εισέπραττε μια παγωμένη απάντηση στην Ιθάκη του.