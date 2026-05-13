Συζήτηση για τη Γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, ενόψει και της επετείου από την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Το αίτημα που υποστηρίχθηκε από την πρώτη στιγμή και από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών των Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών.

Ο Γ. Μανιάτης που ως Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών υποστήριξε τη διεξαγωγή της συζήτησης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πριν από ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την 110η επέτειο από τη Γενοκτονία των Αρμενίων είχα υπογραμμίσει στην Ολομέλεια, την ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει τα απαραίτητα μέτρα και να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία όλων των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας και του Πόντου.

Η συζήτηση την επόμενη εβδομάδα είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα. Το ΠαΣοΚ ήταν το κόμμα που το 1994 και το 1998 αντίστοιχα, αναγνώρισε επισήμως τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Πιστοί στην ιστορία μας θα συνεχίσουμε τον αγώνα ώστε να υπάρξει και η αναγνώριση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διατήρηση και προστασία της ιστορικής μνήμης είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ως ανθρωπότητα ότι τα εγκλήματα του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν ξανά».