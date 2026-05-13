Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες σε τουαλέτες αθλητικού κέντρου της Θεσσαλονίκης προχώρησαν χτες το πρωί οι αστυνομικές αρχές.

Σε βάρος του δράστη που συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς για παραβίαση απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας κατ’ εξακολούθηση.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αστυνομικές αρχές ο 37χρονος μπήκε σε μία από τις γυναικείες τουαλέτες αθλητικού κέντρου της ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατά την είσοδο 45χρονης σε διπλανή καμπίνα, την βιντεοσκόπησε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο, κάτω από το διαχωριστικό. Μάλιστα ο δράστης όταν έγινε αντιληπτός από τη γυναίκα επιχείρησε να καταστρέψει την συσκευή του κινητού τηλεφώνου πετώντας την αρχικά στην τουαλέτα και στη συνέχεια στο έδαφος.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 37χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, στα οποία, όπως προκύπτει από την έως τώρα ανάλυση, υπάρχει πλήθος εικόνων-φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων με εσώρουχα, μαγιό, αλλά και γυμνές, εμφανώς τραβηγμένες σε παραλίες, τουαλέτες και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είτε από κινητό τηλέφωνο είτε από κρυφή κάμερα/μικροκάμερα.

Τα υλικό που κατασχέθηκε θα αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση ενώ ο 37χρονος με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του παραπέμφθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.