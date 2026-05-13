Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Για χρόνια κινούνταν αθόρυβα, με απόλυτα οργανωμένο σχέδιο, βαριά όπλα και εναλλαγές οχημάτων που δυσκόλευαν τις Αρχές να τους εντοπίσουν. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε μετά τη μεγάλη ληστεία στην τράπεζα της Τιθορέας φαίνεται πως είχε αναπτύξει επαγγελματική μεθοδολογία, πραγματοποιώντας χτυπήματα σε τράπεζες σε Αττική και επαρχία.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται πλέον και το βίντεο από την απόπειρα ληστείας ΑΤΜ στα Λουτρά Ωραίας Ελένης, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες αποτυπώνει ξεκάθαρα την ενεργό συμμετοχή της 26χρονης συλληφθείσας, που θεωρείται σύντροφος του φερόμενου αρχηγού της ομάδας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΒΗΜΑ, η νεαρή γυναίκα εμφανίζεται να κρατά ημιαυτόματο όπλο, έχοντας ρόλο τσιλιαδόρου και κάλυψης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των επιθέσεων.

<br />

Η δράση της συμμορίας φαίνεται να ξεκινά τουλάχιστον από το 2022. Πριν από κάθε χτύπημα τα μέλη της πραγματοποιούσαν κατόπτευση στόχων, κατέγραφαν διαδρομές διαφυγής και χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα με πλαστές πινακίδες. Οι μεταμφιέσεις αποτελούσαν βασικό στοιχείο της τακτικής τους, ώστε να αποφεύγουν την αναγνώριση.

Η αρχή του τέλους ήρθε μετά τη κινηματογραφική ληστεία στην τράπεζα της Τιθορέας, όταν δύο δράστες μπήκαν μεταμφιεσμένοι σε ηλικιωμένους, φορώντας περούκες και ψεύτικα γένια. Οπλισμένοι με πιστόλια και υποπολυβόλο τύπου Scorpion άρπαξαν περισσότερα από 217.000 ευρώ, ενώ συνεργός τους βρισκόταν εξωτερικά της τράπεζας κρατώντας καλάσνικοφ.

Μετά από διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην επιχείρηση σύλληψης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας, ακινητοποιώντας τα μέλη της οργάνωσης.

Η οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών σε Αττική και επαρχία, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 483.000 ευρώ.