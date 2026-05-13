Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τον Ben Hall των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit», σκιαγράφησε έναν κόσμο σε γεωπολιτική «περιδίνηση», θέτοντας την ενεργειακή θωράκιση και τη δημοσιονομική πειθαρχία ως τις βασικές ασπίδες της Ελλάδας.

Η γεωπολιτική σκακιέρα και το «αγκάθι» του Ορμούζ

Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια αναγκαιότητα.

«Κάθε εβδομάδα που τα Στενά παραμένουν κλειστά, η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα γίνεται ασφυκτική», προειδοποίησε, συμπληρώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή.

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να προετοιμαστούμε για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο: παράταση της σύγκρουσης, σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των ρυθμών ανάπτυξης και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες τους σε μια περίοδο πίεσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Οικονομική ανθεκτικότητα και πλεονάσματα

Απέναντι στο «αρνητικό σενάριο» ενός παρατεταμένου πληθωρισμού, ο κ. Μητσοτάκης αντέταξε τη δημοσιονομική υγεία της χώρας.

Πρωτογενή πλεονάσματα : Η Ελλάδα είναι πλέον ανάμεσα στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

: Η Ελλάδα είναι πλέον ανάμεσα στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Τέλος στην υπερχρέωση : Εκτίμησε ότι εντός του έτους η Ελλάδα θα πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ, χαρακτηρίζοντας το γεγονός αυτό ως «πολιτική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές».

: Εκτίμησε ότι εντός του έτους η Ελλάδα θα πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ, χαρακτηρίζοντας το γεγονός αυτό ως «πολιτική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές». Κόστος ζωής: Παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα, επιμένοντας όμως σε στοχευμένα μέτρα που δεν τροφοδοτούν τον πληθωρισμό.

Η Ελλάδα ως εξαγωγέας ενέργειας και η «πράσινη» μετάβαση

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου και στρατηγικού ενεργειακού παίκτη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την αυξανόμενη αυτάρκεια της χώρας, η οποία διαθέτει πλέον κορυφαία διυλιστήρια και έχει εξελιχθεί σε σημαντικό εξαγωγέα πετρελαιοειδών.

Παρά το γεγονός ότι η πράσινη μετάβαση παραμένει η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τον κύκλο τους στην Ευρώπη, προκρίνοντας την αξιοποίηση της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου ως μέσο για τον περιορισμό των δαπανηρών εισαγωγών.

«Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει 80% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά το υπόλοιπο 20% θα πρέπει να είναι κάτι άλλο. Δεν εγκαταλείπουμε τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης. Επεκτείνουμε ταχύτατα τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας. Η αποθήκευση είναι κρίσιμη για την Ελλάδα. Το φυσικό αέριο θα παραμείνει μαζί μας στο προβλέψιμο μέλλον. Και δεν εγκαταλείπουμε τη στρατηγική των ανανεώσιμων πηγών. Αλλά αν μπορώ να το βρω, προτιμώ να παράγω δικό μου φυσικό αέριο αντί να πληρώνω για εισαγωγές. Αυτό θα κάνει τεράστια διαφορά στα δημόσια οικονομικά μας και ακόμη μεγαλύτερη διαφορά στην ενεργειακή μας ασφάλεια», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας.

«Δεν έχουμε επαρκείς διασυνδέσεις και δεν αντιμετωπίζουμε την ηλεκτρική ενέργεια ως ευρωπαϊκό πόρο. Ήμουν ένθερμος υποστηρικτής των επενδύσεων στα δίκτυα και στις υποδομές διασύνδεσης», σημείωσε ενώ αναφερόμενος στην έκθεση Ντράγκι, είπε πως το κόστος ενέργειας βρίσκεται στην κορυφή. «Ξέρουμε ότι κινούμαστε προς την ηλεκτροκίνηση και τον εξηλεκτρισμό γενικότερα. Άρα ξέρουμε ότι θα χρειαστούμε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Η τιμή του ηλεκτρισμού ως συνιστώσα κόστους για όλα όσα κάνουμε θα γίνει κρίσιμης σημασίας», πρόσθεσε.

Πυρηνική ενέργεια

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας που θα εξετάσει το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μόνη βιώσιμη, μακροπρόθεσμη εναλλακτική λύση για τη διασφάλιση της παραγωγής ενέργειας βάσης.

«Συστήσαμε ομάδα εργασίας για να εξετάσει το μέλλον της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα. Πρόκειται για σχέδιο δεκαετίας· δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Όμως για μια χώρα που κάποτε πανικοβαλλόταν μόνο στο άκουσμα της λέξης «πυρηνικά», το γεγονός ότι μπορούμε πλέον να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με επιχειρήματα υπέρ και κατά αποτελεί μεγάλη πρόοδο», ανέφερε.

Ευρωπαϊκή Άμυνα και δανεισμός

Στην ατζέντα μπήκε και το ζήτημα του ευρωπαϊκού δανεισμού. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αντίθετος σε έναν γενικευμένο δανεισμό για οικονομική στήριξη, αλλά ιδιαίτερα θετικός σε έναν στοχευμένο δανεισμό για την Άμυνα, την οποία χαρακτήρισε ως το «κατεξοχήν ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό».

Τουρισμός: Αισιοδοξία παρά την αναμονή

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην τουριστική σεζόν, σημειώνοντας ότι αν και οι γεωπολιτικές εντάσεις κάνουν τους ταξιδιώτες πιο διστακτικούς στις προκρατήσεις, η ποιότητα του ελληνικού προϊόντος επιτρέπει αισιοδοξία για ένα ισχυρό κύμα κρατήσεων «της τελευταίας στιγμής» μόλις εξομαλυνθεί η κατάσταση.