Στη σύλληψη δύο γονέων στο Περιστέρι προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από καταγγελία που αποκάλυψε τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης έξι ανήλικων παιδιών.

Πρόκειται για έναν 37χρονο άνδρα και μια 33χρονη γυναίκα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς φέρονται να παραμελούσαν συστηματικά τα παιδιά τους, ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Η επιχείρηση των αρχών πραγματοποιήθηκε στις 20:45 στην οδό Κηπουπόλεως, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν την οικογένεια εντός της οικίας τους. Κατά την είσοδο των αρχών στον χώρο, η εικόνα που παρουσίαζε το εσωτερικό του σπιτιού ήταν αποκαρδιωτική.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Εικόνα πλήρους παραμέλησης

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έκαναν λόγο για έναν χώρο που βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης, με την έλλειψη στοιχειώδους καθαριότητας να θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των ανηλίκων.

Η παραμέληση δεν αφορούσε μόνο τη φροντίδα των παιδιών αλλά και τη συνολική κατάσταση του ακινήτου, το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο για τη φιλοξενία ανήλικων μελών. Αμέσως μετά τον εντοπισμό τους, τα έξι παιδιά απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό περιβάλλον και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Εκεί παραμένουν υπό την επίβλεψη ειδικών, προκειμένου να υποβληθούν σε πλήρη ιατρικό και εργαστηριακό έλεγχο για τη διακρίβωση της κατάστασης της υγείας τους, ενώ παράλληλα αναμένεται η παρέμβαση των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών για τη μετέπειτα φροντίδα τους.