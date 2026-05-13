Εγκυρη και εξειδικευμένη νομική υποστήριξη στους πολίτες του Αιγάλεω. Ο Δήμος σε μια προσπάθεια συνέχισης της έμπρακτης στήριξης των πολιτών και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ – ΓΣΕΕ), προχωρά στη διοργάνωση νέας συνάντησης με εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους προκειμένου να λάβουν έγκυρη και εξειδικευμένη νομική υποστήριξη.

Ζητήματα όπως η εργασία, η ασφάλιση και η καθημερινότητα βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος των κατοίκων του Αιγάλεω καθώς τους επηρεάζουν άμεσα και για το λόγο αυτό αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο Αιγάλεω ο οποίος έμπρακτα και μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις τους στηρίζει έμπρακτα.

Το πρόγραμμα Δωρεάν Νομικής Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής έχει πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν με μεγάλη συμμετοχή και θετική ανταπόκριση από τους πολίτες, χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν την ουσιαστική του αξία αλλά και την ανάγκη της συνέχισής του.

Στο πλαίσιο αυτό, η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, κατά τις ώρες 17.00 – 21.00, στο Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης (Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας) του Δήμου Αιγάλεω (Θηβών 314, Γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης»).

Κλείστε ραντεβού

Κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ραντεβού, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν με υπευθυνότητα και να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές για σημαντικά θέματα που αφορούν:

• το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.ά.)

• τα εργασιακά δικαιώματα (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κ.λπ.)

Πού θα απευθυνθείτε

Για τον προγραμματισμό δωρεάν ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 – 15:00, στο τηλέφωνο 210 5450562 (Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αλεξάνδρα Λιοτοπούλου).