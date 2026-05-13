Από τις ΗΠΑ έως την Αυστραλία και την Ευρώπη, μια νέα διαδικτυακή τάση που εξαπλώνεται μέσω του TikTok έχει στο επίκεντρο την Εκκλησία της Σαηεντολογίας και προκαλεί αντιδράσεις.

Για τις «ανάγκες» του trend «Scientology speedrun», έφηβοι και νεαροί δημιουργοί περιεχομένου, οργανώνονται και εισβάλλουν αιφνιδιαστικά σε κτίρια της Σαηεντολογίας ανά τον κόσμο, προσπαθώντας να φτάσουν όσο πιο μέσα γίνεται, πριν τους απομακρύνει η ασφάλεια ή ακόμη και η αστυνομία.

Τι είναι το «speedrun»

Ο όρος «speedrun» προέρχεται από τον χώρο των videogames και περιγράφει την προσπάθεια ενός παίκτη να ολοκληρώσει ένα παιχνίδι ή μια πίστα του όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Στην περίπτωση του Scientology speedrun, οι συμμετέχοντες φαίνεται να αντιμετωπίζουν τα κτίρια της Σαηεντολογίας σαν «πίστες», τρέχοντας στους διαδρόμους και καταγράφοντας σε βίντεο πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν πριν αναγκαστούν να φύγουν.

Κύριος στόχος τους, να γίνουν viral.

Πώς ξεκίνησε

Η τάση ξεκίνησε τον περασμένο μήνα στο Λος Άντζελες, όταν ένας ανώνυμος χρήστης του TikTok με το ψευδώνυμο Swhileyy δημοσίευσε βίντεο στο οποίο έτρεχε μέσα στο κεντρικό κτίριο της Σαηεντολογίας στη Λεωφόρο του Hollywood, αποφεύγοντας το προσωπικό ασφαλείας και αγνοώντας επιδεικτικά εντολές να αποχωρήσει. Το βίντεο κατέβηκε αργότερα, όμως είχε προλάβει να συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια προβολές και να εμπνεύσει εκατοντάδες μιμητές παγκοσμίως.

Έκτοτε, παρόμοια βίντεο εμφανίζονται συνεχώς σε TikTok και Instagram, από τη Νέα Υόρκη και τον Καναδά, έως το Σίδνεϊ, το Λονδίνο, το Άμστερνταμ και την Πράγα.

Οι συμμετέχοντες εισβάλλουν μόνοι ή -συνήθως- σε ομάδες, συχνά φορώντας μάσκες, κουκούλες ή κανονικές μεταμφιέσεις, όπως στολές δεινοσαύρων, Minions ή ακόμη και Ιησού Χριστού. Κάποιοι ζητούν να συναντήσουν τον ηθοποιό Τομ Κρουζ, έναν από τους πιο διάσημους Σαηεντολόγους, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν τα κτίρια σαν πίστες videogame, μιλώντας για «level 1», «level 2» και βαθύτερες περιοχές των εγκαταστάσεων.

Scientology has been busy today. pic.twitter.com/n4LDA10DJw — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) April 26, 2026

Ορισμένοι δημιουργοί περιεχομένου μάλιστα προσπαθούν να σχεδιάσουν χάρτες των κτιρίων, βασισμένους σε πλάνα που δημοσιεύονται online. Τα βίντεο συνοδεύονται συνήθως από χιουμοριστική μουσική και ηχητικά εφέ, στοιχείο που ενισχύει τον viral χαρακτήρα τους.

they unlocked the Scientology building’s second floor pic.twitter.com/fqwHcqVYyJ — Joey (@JoeyCheerio) April 29, 2026

Είναι ωστόσο ενδιαφέρον πως ο χρήστης Swhileyy που είχε ανεβάσει το πρώτο σχετικό βίντεο από το Λος Άντζελες, προσπαθεί πλέον να αποστασιοποιηθεί από όλο αυτό, δηλώνοντας στο The Hollywood Reporter ότι «οι αντιγραφείς το παρακάνουν».

Ενδεικτικό περιστατικό είναι αυτό της Νέας Υόρκης, όπου ομάδα νεαρών φέρεται να έσπασε κλειδωμένη πόρτα σε κτίριο της οργάνωσης στο Μανχάταν, προκαλώντας ζημιές και τραυματίζοντας ένα μέλος του προσωπικού. Αντίστοιχα στο Σιάτλ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε άτομα που εισέβαλαν σε κτίριο έχοντας μαζί τους ακόμη και λοστό, ενώ στο Βανκούβερ 300 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο της οργάνωσης προσπαθώντας να εισβάλουν κλωτσώντας τις πύλες.

Αναμενόμενα η Εκκλησία της Σαηεντολογίας έχει καταδικάσει έντονα το trend, με τον εκπρόσωπό της Ντέιβιντ Μπλούμπεργκ να δηλώνει ότι τα περιστατικά δεν αποτελούν «speedrunning», αλλά οργανωμένες παραβιάσεις θρησκευτικών εγκαταστάσεων με στόχο την προσοχή στα social media. Σε ανακοινώσεις της, η οργάνωση υποστηρίζει ότι έχουν σημειωθεί φθορές σε περιουσιακά στοιχεία και ότι προσωπικό και επισκέπτες έχουν τεθεί σε κίνδυνο.

Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950 από τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Λ. Ρον Χάμπαρντ, παραμένει εδώ και χρόνια μία από τις πιο αμφιλεγόμενες θρησκευτικές οργανώσεις παγκοσμίως. Πρώην μέλη, ανάμεσά τους και η ηθοποιός Λία Ρεμίνι, έχουν κατηγορήσει την οργάνωση μεταξύ άλλων για αυστηρές πρακτικές ελέγχου και οικονομικές καταχρήσεις, κάτι που η οργάνωση αρνείται.

Πάντως, η συγκεκριμένη τάση δεν προσφέρει στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων την οποιαδήποτε παραπάνω γνώση αναφορικά με τη Σαηεντολογία, πέραν από λίγα δευτερόλεπτα πρόσβασης στα εσωτερικά των κτιρίων.