Λονδίνο: Μεγάλη διαδήλωση για την εκτίναξη του κόστους ζωής

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή του κοινού στην μεγάλη διαδήλωση που διοργανώθηκε σήμερα στο Λονδίνο κατά της εκτίναξης του κόστους ζωής και της έλλειψης αποτελεσματικών μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης Τζόνσον.

Μετά από πορεία στο κέντρο, οι διαδηλωτές κατέληξαν έξω από το κοινοβούλιο. Οι αρχές έχουν αναπτύξει μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις για να μην υπάρξουν φασαρίες ή επεισόδια. Ωστόσο, η κυκλοφορία στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας γινόταν με μεγάλη δυσκολία.

«Αξίζουμε περισσότερα» ήταν ο γενικός τίτλος της διαδήλωσης που είχε την στήριξη πολλών οργανώσεων, συνδικάτων και βέβαια των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως των Εργατικών.

When working people stand together.

Fight together.

Take action together.

Organise together

We WIN together.

Thank you for coming today in your thousands!#DemandBetter pic.twitter.com/dHiQrX2OYS

— Trades Union Congress (@The_TUC) June 18, 2022