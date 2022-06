Χειραψία Δένδια – Τσαβούσογλου στο Φόρουμ των Πρεσπών

Χειραψία και σύντομη συνομιλία κοινωνικού χαρακτήρα είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στο περιθώριο του «Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών 2022», που πραγματοποιείται στην Αχρίδα.

Στο περιθώριο του #PFD2022 είχα κοινωνική χειραψία με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας M.Cavusoglu – I had a brief social encounter with #Turkey FM @MevlutCavusoglu on the margins of #PFD2022. pic.twitter.com/qAa3uNTdnN

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 16, 2022