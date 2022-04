Μεγάλο διπλό για τη Νότιγχαμ Φόρεστ (0-1)

Καθοριστικό βήμα για τη συμμετοχή στα πλέι οφ ανόδου στην Premier League έκανε η Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι Reds με γκολ του Σούριτζ στο 45’ επικράτησαν εκτός έδρας της Πιτέρμπορο με 1-0, για την 44η αγωνιστική της Championship και ανέβηκαν στην 4η θέση της βαθμολογίας με 73 πόντους.

Η ομάδα του Στίβεν Κούπερ βρίσκεται στο +8 από την 7η Μίλγουολ (65β.), έχοντας μάλιστα και δύο ματς λιγότερα από τα Λιοντάρια. Παράλληλα, οι Reds είναι στο -3 από την 3η Χάντερσφιλντ (76β.), από την οποία επίσης έχουν δύο παιχνίδια λιγότερα, αλλά και στο -5 από τη 2η Μπόρνμουθ (78β.), με την οποία έχουν τα ίδια παιχνίδια (42).

Με αυτή τη νίκη η Νότιγχαμ Φόρεστ στρογγυλοκάθισε στην πρώτη 6άδα και πλέον βρίσκεται μια… ανάσα από να εξασφαλίσει και τυπικά τη συμμετοχή της στα πλέι οφ ανόδου, ενώ έχει ελπίδες και για την απευθείας άνοδο στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ενας στόχος τον οποίο ο Στιβεν Κούπερ και οι ποδοσφαιριστές του θα κυνηγήσουν μέχρι το τέλος.

Μια τεράστια νίκη για τους Reds, που κατάφεραν να αλώσουν το Weston Homes Stadium χάρη στο γκολ το Σούριτς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι φιλοξενούμενοι βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα, ο Τζόνσον έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Σούριτς με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι την έστειλα στα δίχτυα, χαρίζοντας το τρίποντο της νίκης στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η Νότιγχαμ έκανε το καθήκον της στο Πιτέρμπορο και πλέον στρέφει το βλέμμα της στο έκτος έδρας παιχνίδι που ακολουθεί με την Φούλαμ (26/4), η οποία είναι αδιάφορη, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει την άνοδό της στην Premier League.

Goal Forest. Mistakes were just starting to creep into our game and Forest capitalise. 0-1 #pufc #nffc pic.twitter.com/6DRcZ5PC9q

— Posh Goals (@PoshGoals) April 23, 2022