The Edge and Bono are seen on a screen, as European Commission President Ursula von der Leyen and Polish President Andrzej Duda take part in a global event titled 'Stand Up For Ukraine', at the Palace on the Isle in Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland, April 9, 2022. REUTERS/Kacper Pempel

Η διάσκεψη δωρητών για την Ουκρανία επέτρεψε να συγκεντρωθούν 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ, που προορίζονται να δοθούν για την υποστήριξη της χώρας, στην οποία εισέβαλε ο ρωσικός στρατός, ανακοίνωσε το Σάββατο από την Βαρσοβία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Ο κόσμος τελικά υποσχέθηκε 9,1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της εκστρατείας (Stand up for Ukraine). Επιπλέον, η Κομισιόν, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (BERD), προσθέτει άλλο ένα δισεκατομμύριο για τους εκτοπισμένους στην Ουκρανία. Είναι φανταστικό! Συνεπώς, 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Ο «επιτήδειος ουδέτερος» που αναζητεί νέο ρόλο Η Πολωνία φιλοξένησε σήμερα τη διάσκεψη των δωρητών, προκειμένου να βοηθήσει τους περισσότερους από 11 εκατομμύρια Ουκρανούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της ρωσικής εισβολής και είτε κατέφυγαν σε γειτονικές χώρες, είτε είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Η εκστρατεία «Stand Up for Ukraine», με στόχο την συγκέντρωση χρημάτων για τους ουκρανούς πρόσφυγες, διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό, και τη διεθνή οργάνωση «Global Citizen». Καλλιτέχνες όπως ο ‘Ελτον Τζον, η Αλάνις Μορισέτ, η Άνι Λένοξ και ο Κρις Ροκ συμμετείχαν επίσης στην εκστρατεία, δίπλα σε παγκόσμιους ηγέτες που δεσμεύτηκαν εξ ονόματος της χώρας τους να συγκεντρώσουν δισεκατομμύρια δολάρια. «Η αλληλεγγύη των χωρών, των εταιρειών και των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο προσφέρει λίγο φως σε αυτή τη σκοτεινή ώρα», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα: «Το θάρρος των Ουκρανών έχει ήδη ενώσει το σύνολο του δημοκρατικού κόσμου», δήλωσε, καλώντας τη Δύση να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στις ρωσικές τράπεζες και να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Περισσότεροι από 4,3 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους μετά τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Ο ΟΗΕ υπολογίζει επίσης σε 7,1 εκατομμύρια τον αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων.  Το αλεξίσφαιρο γιλέκο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share