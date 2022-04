Συμφωνία της Novibet με την εισηγμένη στον Nasdaq Artemis Strategic Investment Corporation

H Novibet ανακοινώνει το στρατηγικό της πλάνο να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Nasdaq), σε συνέχεια της συμφωνίας συγχώνευσης της εταιρείας με την Artemis Strategic Investment Corporation («Artemis»), στο πλαίσιο της επέκτασης της εταιρείας σε νέες αγορές. Με την κίνηση αυτή η Novibet, γράφει ιστορία ως η πρώτη GameTech εταιρεία ελληνικών συμφερόντων που αναμένεται να εισαχθεί εντός των επόμενων μηνών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

H συμφωνία συγχώνευσης της Novibet με την Artemis (ARTE), εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Nasdaq εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC), αποτιμάται μετά την εξάσκηση των δικαιωμάτων (warrants) και επίτευξης στόχων άνω του $1 δισ.

Οι κοινές μετοχές της Novibet θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Nasdaq, με τους μετόχους της Novibet να κατέχουν μεταξύ 55,49% και 72,46% της εταιρείας ανάλογα με την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης και το Earnout[1].

Η εμπορική δραστηριοποίηση της Novibet στην αγορά της Αμερικής αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2022, με την εταιρεία να έχει ήδη συνάψει Market Access συμφωνία για την Πολιτεία της Pennsylvania, ενώ βρίσκεται σε στάδιο διαπραγματεύσεων για τη σύναψη αντίστοιχων συμφωνιών σε έξι (6) επιπλέον Πολιτείες των Η.Π.Α – New Jersey, Indiana, Louisiana, Iowa, Missouri, Mississippi, καθώς και για τις αγορές του Μεξικού και του Καναδά.

Ο Ροδόλφος Οντόνι, ιδιοκτήτης της Novibet, δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο του ευρύτερου αναπτυξιακού πλάνου της εταιρείας, προχωρούμε στην στρατηγική συμφωνία συγχώνευσης με την Artemis και οδεύουμε με σταθερά βήματα στην επέκταση στις νέες αγορές της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ορόσημο για τη Novibet, αλλά και μέγιστη αναγνώριση της μακράς πορείας που έχει διαγράψει η εταιρεία από την ίδρυσή της. Με συνεχείς επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής, μέσα από τα δύο τεχνολογικά hubs που έχουμε αναπτύξει σε Ελλάδα και Μάλτα, με πίστη στις ικανότητες και το ταλέντο των ανθρώπων μας και με στόχο να είμαστε ο κορυφαίος πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών ψυχαγωγίας σε κάθε αγορά που δραστηριοποιούμαστε».

Ο Γεώργιος Αθανασόπουλος, Chief Executive Officer της Novibet, δήλωσε: «Καθώς πλησιάζουμε στο λανσάρισμα σε νέες αγορές που θα αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα των προϊόντων και της τεχνολογίας μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας: να ισορροπούμε μεταξύ τεχνολογικής καινοτομίας και προσωποποιημένης εμπειρίας ψυχαγωγίας. Η συνεργασία μας με την Artemis θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε την ανάπτυξη στις υπάρχουσες χώρες δραστηριοποίησης και να εισέλθουμε αποτελεσματικά σε νέες απαιτητικές αγορές. Βλέπουμε μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης στην Αμερική, ενώ η προγραμματισμένη έναρξη των εργασιών μας στις Η.Π.Α., τον Καναδά και το Μεξικό, θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ευκαιρίες επέκτασης και να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους. Η εισαγωγή μας στον Nasdaq αποτελεί φυσικό επόμενο βήμα της εκθετικής ανάπτυξης της Novibet τα τελευταία χρόνια, και μία έμπρακτη αναγνώριση της ποιότητας και της προσπάθειας των ανθρώπων μας».

«Η Novibet έχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη μιας ανώτερης τεχνικής πλατφόρμας που ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες απαιτήσεις του κλάδου του iGaming. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη ικανότητά της εταιρείας να εισέρχεται επιτυχώς και επικερδώς σε νέες αγορές, καθώς και με τη σημαντική ευκαιρία που ανοίγεται στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, ευθυγραμμίζεται πλήρως με το επενδυτικό μας πλάνο και καθιστά τη Novibet ιδανικό συνεργάτη για την Artemis», δήλωσε η Holly Gagnon, Chairperson & Co-Chief Executive Officer της Artemis. «Η πρωτοποριακή και εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη τεχνολογική πλατφόρμα της Novibet, καθώς και η εκτεταμένη προσφορά υπηρεσιών online casino καθιέρωσαν τη Novibet ως κορυφαίο πάροχο διαδικτυακής ψυχαγωγίας στην ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά και, παράλληλα, συμβάλλουν στην κερδοφόρα αύξηση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας στις υπόλοιπες αγορές δραστηριοποίησης της. Αναμένουμε ότι το διαθέσιμο κεφάλαιο ανάπτυξης και η συνεχιζόμενη θετική αύξηση των ταμειακών ροών από τις τρέχουσες δραστηριότητες της Novibet, σε συνδυασμό με τη δική μας σημαντική τεχνογνωσία στον κλάδο, θα επιτρέψουν στη Novibet να συνεχίσει να αυξάνει το μερίδιο της στις υπάρχουσες αγορές της και ταυτόχρονα να δραστηριοποιείται ανταγωνιστικά σε νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας και Λατινικής Αμερικής που αποτελούν σημαντική επενδυτική ευκαιρία. Είμαστε βέβαιοι ότι η αποδεδειγμένη, αποτελεσματική και εστιασμένη στην ψηφιακή στρατηγική απόκτησης πελατών και το βάθος του παρεχόμενου περιεχομένου της Novibet θα της επιτρέψουν να καταγράψει συνεχή κερδοφόρο ανάπτυξη στη Βόρεια Αμερική από τις αρχές του επόμενου έτους».

[1] $725εκ. αξία της Novibet, εκ των οποίων $100εκ. σε Equity Earnout. $205 εκ. cash-in-trust of Artemis with no redemptions,, $289 την εξάσκηση των Warrants (25,093,750 x $11,50) . Για περισσότερες πληροφορίες:

https://investor.novibet.com/

https://sec.report/CIK/0001839990

[2] Με βάση το σενάριο No Redemption.