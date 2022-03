OT Forum: Ο Κόσμος που Αλλάζει

Ο κόσμος μας βρίσκεται πάντα σε διαρκή κίνηση και μεταβολή. Ο ιστορικός χρόνος, ωστόσο, δεν κινείται συνεχώς με την ίδια ταχύτητα. Κάποιες περιόδους φαντάζει ασάλευτος και παγωμένος, ενώ άλλες, όπως αυτή που διανύουμε, συμπυκνώνεται.

To OT Forum, το πρώτο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου συμπίπτει ακριβώς με μια εξαιρετικά κρίσιμη διεθνή συγκυρία. Οι μέρες που ζούμε είναι δίχως υπερβολή ιστορικές. Οι εξελίξεις που συντελούνται, οι αποφάσεις που λαμβάνονται και θα ληφθούν αλλάζουν οριστικά και αμετάκλητα τον κόσμο όπως τον ξέραμε.

Ο νέος αυτός κόσμος θα βρεθεί στο επίκεντρο των διήμερων συζητήσεων εργασιών του ΟΤ Forum με στόχο να αναλύσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, να ενημερώσει σε βάθος και να αποκαλύψει τις τάσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η διερεύνηση των επιπτώσεων τους στην παγκόσμια οικονομία είναι η πρώτη θεματική στην οποία εστιάζει το συνέδριο του ΟΤ.

Οι επαπειλούμενες αλλαγές στον παγκόσμιο χάρτη, στην «ιδιοκτησία» των πλουτοπαραγωγικών πηγών, το νέο δόγμα της ευρωατλαντικής ασφάλειας και οι αμυντικές δαπάνες θα είναι οι τομείς που θα εντρυφήσουν οι ομιλητές.

Οι σημαντικές προκλήσεις και οι κίνδυνοι για την Ευρώπη θα αποτελέσουν ξεχωριστή ενότητα. «Η Ευρώπη που αλλάζει», λόγω των ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων, της κλιματικής κρίσης, της ενεργειακής ανασφάλειας και των κοινωνικών ανισοτήτων θα βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης.

Τη θέση που διεκδικεί η Ελλάδα στο νέο παγκόσμιο γίγνεσθαι, την προετοιμασία της και τις δομικές αλλαγές που συντελούνται σε όλους τους κρίσιμους τομείς θα κληθεί να αναλύσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τη θεώρηση των ΗΠΑ για την ρωσο-ουκρανική κρίση, τις συνέπειες της, το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν και τη σημασία των δημοκρατικών συμμαχιών της Δύσης σε εποχή παγκόσμιας αναταραχής, εξηγεί ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey R. Pyatt.

Για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην ευρωατλαντική συμμαχία και την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ, με πολλές χώρες να εγκαταλείπουν πλέον το καθεστώς ουδετερότητας και να επιδιώκουν την ένταξή τους στη Συμμαχία, θα μιλήσει η Ms. Benedetta Berti, επικεφαλής σχεδιασμού πολιτικής στο γραφείο του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος που αλλάζει θα επικεντρωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, ενώ οι αλλαγές που θα επιφέρει στη γεωπολιτική ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι το κεντρικό θέμα της ενότητας στην οποία θα τοποθετηθεί ο Γιάνης Βαρουφάκης, γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Με την οικονομία να πλήττεται σφοδρά από τη ρωσο-ουκρανική κρίση -και όχι μόνο- για τη δυσκολία της εξίσωσης που καλείται να λύσει το οικονομικό επιτελείο θα μιλήσει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στην ενότητα με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Το τέρας του πληθωρισμού και οι προκλήσεις στην οικονομία».

Για την απειλή της επισιτιστικής κρίσης και τη συμβολή της ελληνικής γεωργίας θα τοποθετηθεί στο συνέδριο ο Γιώργος Γεωργαντάς, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στην αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζει η χώρα θα αναλύσει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ενώ στο υψηλό κόστος της κλιματικής κρίσης θα επικεντρωθεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης.

Στην εξοικονόμηση κόστους μέσω των αλμάτων που έκανε η Ελλάδα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της θα αναφερθεί, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στην ενότητα «Δημοκρατία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Big Data».

Στα κρίσιμα διακυβεύματα για την Ελλάδα στον «Κόσμο που Αλλάζει» επικεντρώνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ.

Τους κινδύνους που ελλοχεύουν, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας θα αναλύσει κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Στις προκλήσεις για την ελληνική οικονομία θα εστιάσει και ο Γκίκας Χαρδούβελης, πρώην υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος της ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας.

Την διαμόρφωση της νέας γεωπολιτικής θα αναλύσει ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, πρώην υπουργός, διευθυντής του Ινστιτούτου Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας.

Στην Ευρώπη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, αλλά και τις κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να πάρει –κάποιες μάλιστα εσπευσμένα λόγω της ρωσο-ουκρανικής κρίσης- θα επικεντρωθούν οι Αντώνης Λιάκος, ιστορικός, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Παγουλάτος, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γενικός διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ.

Για τις νέες ισορροπίες στις οποίες καλείται να κινηθεί η Ευρώπη θα τοποθετηθεί και ο Yuri Bender, αρχισυντάκτης των Financial Times, ενώ στο κρίσιμο ερώτημα εάν η Ευρώπη αλλάζει πραγματικά και ουσιαστικά θα τοποθετηθεί ο Κevin Feathrestone, καθηγητής στην έδρα Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου (Hellenic Observatory) στο London School of Economics.

Ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία

Τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τον αντίκτυπό τους στην παγκόσμια και εθνική οικονομία αναλύουν ο Αντώνης Καρακούσης, διευθυντής της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», ο Γιώργος Μαντέλας, διευθυντής της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» και ο Σταμάτης Μαλέλης, γενικός διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης MEGA.

Για το πώς οι νέες προκλήσεις μπορούν να γίνουν εφαλτήριο για την αλλαγή και την αναβάθμιση του εθνικού παραγωγικού μοντέλου μιλούν αξιόλογα και καταξιωμένα επιχειρηματικά στελέχη με τον Χρήστο Χαρπαντίδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Παπαστράτος ΑΕ και τον Χρήστο Καλογεράκη, CEO & Co-Founder της Shopflix.gr, να αναλύουν τη σημασία λειτουργίας της Ελλάδα ως κόμβου καινοτομίας.

Κρίσιμης σημασίας στο νέο κόσμο, όπως αυτός διαμορφώνεται, είναι οι καινοτομίες που έχουν προκύψει στο πεδίο των οικονομικών από την τεχνολογία του blockchain και η κρυπτοοικονομία.

Η «επέλαση» των κρυπτονομισμάτων, οι οικονομικές και τεχνολογικές προκλήσεις για το διεθνές και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, που καλείται να περάσει ολοκληρωτικά στη νέα ψηφιακή εποχή, θα αναλυθούν διεξοδικά.

Για τα κρυπτονομίσματα και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την ραγδαία ανάπτυξη αυτής της αγοράς χωρίς το αναγκαίο ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και το όραμα του ψηφιακού ευρώ, θα τοποθετηθεί ο αξιωματούχος της ΕΚΤ, Jurgen Schaaf, Advisor to the Senior Management of the Market Infrastructure and Payments Business area of the ECB.

Ο μετασχηματισμός των τραπεζών και η είσοδος τους στη νέα ψηφιακή εποχή αποτελεί το αντικείμενο της συζήτησης με τον Τάκη Γεωργακόπουλο, Global Head of JP Morgan Payments, ενώ στα οικονομικά και τεχνολογικά «στοιχήματα» που πρέπει να κερδίσουν οι ελληνικές τράπεζες εστιάζει ο Ηλίας Λεκκός, Chief Economist Τράπεζας Πειραιώς.

Έμφαση, σε ξεχωριστή ενότητα, δίνεται και στις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο του φαρμάκου. Μετά από δύο χρόνια πανδημίας που συγκλόνισαν την παγκόσμια κοινότητα, η ανάπτυξη των «έξυπνων φαρμάκων» αποκτά ξεχωριστή σημασία ανοίγοντας νέες τεράστιες δυνατότητες.

Στην κατανόηση του νέου αυτού κόσμου και της σημασίας της προόδου που συντελείται θα συμβάλουν οι Γ. Παυλάκης, National Institute of Cancer USA, ιολόγος, ερευνητής, Βασίλης Κολιάτσος, καθηγητής Νευροψυχιατρικής John’s Hopkins University, επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου, Πάνος Καναβός, αναπληρωτής διευθυντής του τομέα Υγείας του LSE και διευθυντής του τμήματος αξιολόγησης τεχνολογιών Υγείας και η Αναστασία Κοτανίδου, καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο ΕΚΠΑ και στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στην επιχειρηματικότητα με έμφαση στην καινοτομία και τις νέες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής θα εστιάσουν ο Χρυσός Καβουνίδης, επικεφαλής Boston Consulting Group στην Ελλάδα και η Ρούλα Μπαχταλιά διευθύντρια egg – enter•grow•go/ Eurobank.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και την κλιματική κρίση, να τονίζουν την επιτακτική ανάγκη για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ευρώπης με γνώμονα τη μείωση των κινδύνων για την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και ένα φιλοπεριβαλλοντικό ενεργειακό εφοδιασμό, τα ενεργειακά ζητήματα θα αποτελέσουν ξεχωριστή ενότητα του συνεδρίου.

Τις δυνατότητες του υδρογόνου ως νέο καύσιμο αναλύουν ο Βασίλειος Γρηγορίου συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Advent Technologies και πρόεδρος ΕΙΕ, ο Δρ. Αθανάσιος Στούμπος, εθνικός εκπρόσωπος στην ΕΕ για το Υδρογόνο, διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ο Ανδρέας Κονδύλης, δήμαρχος Αλίμου και ο Αναλυτής Βασίλης, διευθύνων σύμβουλος Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Αγίων Αναργύρων.

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στις ραγδαία μεταβαλλόμενες – γεωπολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές- εξελίξεις.

Τις προκλήσεις για τα ψηφιακά μέσα στο απρόβλεπτο περιβάλλον θα αναλύσουν ο Βασίλης Κανέλλης, διευθυντής σύνταξης του in και ο Χρήστος Δόγας, διευθυντής σύνταξης του ΟΤ.

Τα ζητήματα ενέργειας, στη σκιά της σοβαρής ενεργειακής κρίσης και της αδήριτης ανάγκης για μετάβαση σε ένα ενεργειακό μοντέλο πιο φιλικό προς το περιβάλλον, οι δυνατότητες της Ελλάδας και το ενεργειακό σχέδιό της θα τεθούν επί τάπητος στη συζήτηση με την Αλεξάνδρα Σδούκου, γενική γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, τον Χάρη Δούκα, αναπληρωτή καθηγητή ΕΜΠ και τον Γιώργο Στάμτση, διδάκτωρ μηχανικό στο Πανεπιστήμιο Ντούισμπουργκ-Έσσεν.

Σε ότι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα είναι η συζήτηση για τις έρευνες υδρογονανθράκων και τις εξελίξεις σχετικά με τους αγωγούς φυσικού αερίου στην ΝΑ Μεσόγειο στην οποία συμμετέχουν ο Θεόδωρος Τσακίρης, Επίκουρος Καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Δρ Σπύρος Μπέλλας, γεωλόγος, κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Γεωενέργειας του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓ/ΙΤΕ) στην Κρήτη και ο Γιάννης Γρηγορίου, αντιπρόεδρος του Continental Europe Energy Council.

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πόλεων μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και η αναβάθμισή τους σε «έξυπνες πόλεις» θα συζητηθεί διεξοδικά, όπως και το σχέδιο ανάπλασης των μεγάλων πόλεων.

Στην ενότητα αυτή θα τοποθετηθούν ο Θοδωρής Λιβάνιος, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, δήμαρχος Τρικκαίων, ο Φώτης Ταλάντζης, CEO & Co Founder της NOVOVILLE και ο Ιωάννης Στασινόπουλος, CEO της Active Computer Systems A.E.

Ουρανοξύστες, επιχειρηματικά πάρκα, νέα αρχιτεκτονική και ρυμοτομία εμφανίζονται στις μελλοντικές «μακέτες« των μεγάλων πόλεων. Για τα σχέδια αυτά μιλούν ο Στέφανος Βλαστός, διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, πρόεδρος Dimand, ο Αριστοτέλης Καρυτινός, διευθύνων σύμβουλος Prodea, ο Κώστας Μαρκάζος, διευθύνων σύμβουλος Premia.

Η «πράσινη μετάβαση» της ελληνικής γεωργίας, υπό τη σκιά της επαπειλούμενης επισιτιστικής κρίσης, λόγω πολέμου και κλιματικής αλλαγής, είναι μία από τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ενότητες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου.

Η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης για την προσαρμογή της Ελλάδας και της Ευρώπης στις απαιτήσεις του νέου κόσμου που διαμορφώνεται, στην αντιμετώπιση τους κόστους της κλιματικής κρίσης και την ανάπτυξη νέων μοντέλων κυκλικής οικονομίας θα αναλυθούν στην τελευταία ενότητα του συνεδρίου.

Στην συζήτηση για τη διαχείριση απορριμμάτων συμμετέχουν ο Μανώλης Γραφάκος, γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ project manager ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, ο Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι σε αυτόν τον τομέα μιλούν και αναλύουν ο Ξενοφών Μανιατογιάννης, δήμαρχος Βριλησσίων, ο Δημήτρης Κωστούρος, δήμαρχος Ναυπλίου και ο Βασίλειος Αναλυτής, γενικός διευθυντής Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων.

Για την ανάγκη μετασχηματισμού της ελληνικής βιομηχανίας, τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, την ανακύκλωση υλικών και την παροχή των αναγκαίων κινήτρων θα μιλήσουν ο Βασίλειος Kαρατσώλης, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος VKC A.E, και ο Δρ. Θεοχάρης Δημήτρης, διευθύνων Σύμβουλος της Χαρτοβιομηχανίας ΜΕΛ Μ.Α.Ε.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό του συνεδρίου κάνει ο δημοσιογράφος – οικονομικός αναλυτής, Νίκος Φιλιππίδης. Μαζί του η Νίκη Λυμπεράκη, καθώς και οι δημοσιογράφοι: Βασίλης Κανέλλης, Παναγιώτης Σωτήρης, Κώστας Τσαούσης, Άννα Παπαδομαρκάκη, Ελένη Στεργίου, Χρήστος Κολώνας, Διονύσης Νασόπουλος, Δημήτρης Μανιάτης.