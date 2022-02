Ολυμπιακός: «Οι σκέψεις μας με τον λαό της Ουκρανίας»

Το δικό του μήνυμα συμπαράστασης έστειλε προς τον λαό της Ουκρανίας ο Ολυμπιακός. Μέσα από μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης οι ερυθρόλευκοι εξέφρασαν τη στήριξη τους προς την Ουκρανία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει, ευελπιστώντας παράλληλα να σταματήσει όσο πιο σύντομα γίνεται ο πόλεμος στη χώρα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Σε αυτές τις τραγικές στιγμές οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με τον λαό της Ουκρανίας. Ελπίζουμε ότι αυτός ο τρομακτικός πόλεμος θα σταματήσει και θα επικρατήσει η ειρήνη».

In these tragic moments, our thoughts and prayers are with the people of Ukraine. We hope that this horrific war will stop and peace will prevail. #Ukraine #StopTheWar pic.twitter.com/gRdMkZZz0n

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) February 27, 2022