Νέο διάγγελμα Ζελένσκι: «Θα πολεμήσουμε όσο χρειαστεί για να απελευθερώσουμε τη χώρα»

Με τη Ρωσία να ανακοινώνει διεύρυνση της στρατιωτικής επιχείρησής της, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλεί αυτή τη φορά, σε νέο μήνυμα του, τους Ουκρανούς να πολεμήσουν για την απελευθέρωση της χώρας από τους Ρώσους εισβολείς.

Ο Ζελένσκι, με νέο του διάγγελμα μέσω Facebook καλεί τον λαό του να συνεχίσει να αμύνεται με όλη του τη δύναμη κατά του ρωσικού σφυροκοπήματος.

«Ο κόσμος βλέπει. Οι Ουκρανοί είναι δυνατοί. Οι Ουκρανοί είναι γενναίοι. Οι Ουκρανοί είναι στη χώρα τους και δεν θα παραδοθούν ποτέ», ήταν το εμψυχωτικό μήνυμα του Βολόντιμιρ Ζελένσκι στον ουκρανικό λαό, ο οποίος μάχεται με «νύχια και με δόντια» κατά των ρωσικών στρατευμάτων.

Ακόμα έκανε αναφορά στην πρωτοβουλία της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν να μεσολαβήσουν για να ξεκινήσουν συνομιλίες με τη Ρωσία.

Μέσω twitter ευχαρίστησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Εσθονία, για τις μεγάλες διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα το Σάββατο, κατά της ρωσικής εισβολής. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για τις «μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία της Εσθονίας».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε ακόμα τον πρόεδρο της χώρας, Άλαν Κάρις και τους Εσθονούς για «την αλληλεγγύη τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

The largest demonstration in the modern history of Estonia took place in support of Ukraine. I am grateful to the Estonian people and @AlarKaris for their solidarity in these difficult times. Mr. President, our vyshyvanka suits you. pic.twitter.com/giMvr5d6HW

