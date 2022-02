Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν, νωρίς το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως ανέφερε στο twitter ο Ουκρανός πρόεδρος, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε «ενισχυμένη στρατιωτική βοήθεια», καθώς και στη δημιουργία «αντιπολεμικού συνασπισμού».

Επίσης, τόνισε ότι οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας θα ενισχυθούν, ενώ δήλωσε ευγνώμων στις ΗΠΑ για την ισχυρή στήριξή της στην Ουκρανία.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022