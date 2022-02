Το ειδικό αφιέρωμα της UEFA στον Τικίνιο

Είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Europa League ήταν ο Τικίνιο Σοάρες.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός των ερυθρολεύκων σκόραρε δύο γκολ απένεναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και το Καραϊσκάκη και είχε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη της δεύτερης θέσης και την πρόκριση της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνς στα μπαράζ της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα.

Η UEFA δεν ξέχασε τον Τικίνιο. Και όχι απλώς δεν τον ξέχασε αλλά του έκανε και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα εν όψει των παιχνιδιών με την Αταλάντα.

Μάλιστα στο συγκεκριμένο βίντεο που ανέβασε και ο Ολυμπιακός στην επίσημη ιστοσελίδα του, ο Βραζιλιάνος δίνει μία «μίνι» συνέντευξη στην UEFA.

Δείτε το βίντεο:

🎥 Το αφιέρωμα και η συνέντευξη της UEFA στον Τικίνιο! / @EuropaLeague‘s tribute to @soares_tiquinho and his interview! 🔴⚪️#Olympiacos #Tiquinho #UEL #Tribute #Interview pic.twitter.com/PxjGZPc94H

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) February 15, 2022