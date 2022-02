Απίθανο σερί του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ

Με τον Εμβιλά να βρίσκει δίχτυα στο 84ο λεπτό, ο Ολυμπιακός επικράτησε (1-0) της ΑΕΚ και βάζει πλώρη για την κατάκτηση ακόμη ενός πρωταθλήματος.

Οι ερυθρόλευκοι… ξέραναν για άλλη μια φορά την Ένωση και συνεχίζουν το αδιανόητο σερί επί εποχής Πέδρο Μαρτίνς.

Από τη στιγμή που ο Πορτογάλος κόουτς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, οι Πειραιώτες ξέχασαν τη λέξη «ήττα» στα ντέρμπι με τον Δικέφαλο. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκουν πάντα τον τρόπο να χαμογελάσουν στους αγώνες με την ΑΕΚ. 13 συνεχόμενα ματς χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα μετράνε οι πρωταθλητές και συνεχίζουν, χτίζοντας μια απίστευτη παράδοση.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 10 νίκες και 3 ισοπαλίες, με την τελευταία ήττα να είναι καταγεγραμμένη την… μακρινή 7η Φεβρουαρίου του 2018. Όταν η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με 2-1 για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

1468 ημέρες αήττητη κόντρα στην Ένωση η ομάδα του Πειραιά. Τρομερό σερί, με τον Ολυμπιακό να δείχνει συνεχώς ποιος είναι το αφεντικό.

Αναλυτικά τα ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ:

13/2/22 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 1-0 (Super League/22η αγ.)

21/11/2021 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-3 (Super League / 10η αγ.)

25/4/2021 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (Super League Play Off / 6η αγ.)

4/4/2021 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-5 (Super League Play Off / 2η αγ.)

3/1/2021 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 (Super League / 14η αγ.)

16/12/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (Super League / 1η αγ.)

12/9/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1 (Κύπελλο / Τελικός)

19/7/2020 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 (Super League Play Off / 10η αγ.)

28/6/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-2 (Super League Play Off / 4η αγ.)

26/1/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-0 (Super League / 21η αγ.)

27/10/2019 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (Super League / 8η αγ.)

17/2/2019 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1 (Super League / 21η αγ.)

7/10/2018 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (Super League / 6η αγ.)