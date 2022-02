Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν – Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη «διπλωματία» και την «αποτροπή» έναντι της Ρωσίας, κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία σήμερα που διήρκησε 50 λεπτά, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τη σημασία της συνέχισης της διπλωματίας και της αποτροπής σε απάντηση στη ρωσική στρατιωτική ενίσχυση στα σύνορα της Ουκρανίας», σύμφωνα με την αναφορά της αμερικανικής κυβέρνησης.

Κατά τη συνομιλία αυτή, ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε εκ νέου «γρήγορη και αποφασιστική» απάντηση των ΗΠΑ, σε συντονισμό με τους συμμάχους τους, σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης και επανέλαβε την υποστήριξή του στην «κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία εντάσσεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής δραστηριότητας: το Σάββατο, οι ηγέτες της Δύσης και της Ρωσίας είχαν συνεχή τηλεφωνήματα σε μια προσπάθεια να κατευναστούν οι εντάσεις γύρω από την Ουκρανία, καθώς η Μόσχα κατηγορείται ότι προετοιμάζει εισβολή στη γείτονά της.

Ωστόσο αυτές οι συνομιλίες δείχνουν να παρήγαγαν ελάχιστα αποτελέσματα. Η συνομιλία μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν χθες, Σάββατο, δεν έδωσε «λόγο για αισιοδοξία», δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

Το Σάββατο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτή η συνομιλία δεν οδήγησε σε μια «θεμελιώδη αλλαγή».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ δηλώνουν ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή όσον αφορά τη Ρωσία, επαναλαμβάνουν ότι μια εισβολή στην Ουκρανία μπορεί να επίκειται.

Η επίθεση «θα μπορούσε να γίνει ήδη από αυτή την εβδομάδα», δήλωσε την Κυριακή ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν.

