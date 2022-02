Ολυμπιακός για Σλούκα: «Θα μας διδάξεις το συρτάκι;»

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη κόντρα στην Εφές Αναντολού στην παράταση για την 26η αγωνιστική της Euroleague με ένα buzzer beater τρίποντο του Κώστα Σλούκα από την γωνία.

Όπως ήταν αναμενόμενο μετά το εύστοχο τρίποντο ο Σλούκας διέσχισε όλο το γήπεδο πανηγυρίζοντας και με τον τρόπο που έκανε φάνηκε σαν να χορεύει συρτάκι μέσα στο παρκέ.

Αυτό τον πανηγυρισμό του Κώστα Σλούκα εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός και μια ανάρτηση του σήμερα στα μέσα κοινωνική δικτύωσης στο βίντεο του πανηγυρισμού έβαλε την μουσική του «Ζορμπά» και ζήτησε από Σλούκα να τους μάθει πως χορεύεται το συρτάκι.

Χαρακτηριστικά έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Καλημέρα! Σήμερα έχουμε όρεξη για χορό! Είστε έτοιμοι για συρτάκι; Ο Κώστας θα σας διδάξει τις κινήσεις».

Good morning! ☀️

We feel like dancing today! 🕺

Are you ready for Sirtaki?

@kos_slou will teach you the moves! 😎#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/xJ8TSATAsJ

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) February 11, 2022