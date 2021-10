Στην πρωτεύουσα της Τουρκίας βρίσκεται σήμερα (11/10) και αύριο (12/10) η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, προκειμένου να ξεκινήσει ο «διάλογος υψηλού επιπέδου» των Βρυξελλών με την Άγκυρα για θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαία Επίτροπος θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Στο επίκεντρο της συνάντησής τους θα βρεθεί η δήλωση ΕΕ – Τουρκίας, η κατάσταση στο Αφγανιστάν και τα θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας που επηρεάζουν την ΕΕ και την Τουρκία.

Σημειώνεται ότι ο «διάλογος υψηλού επιπέδου», έρχεται σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Ιουνίου.

Τότε οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την ετοιμότητα των Βρυξελλών να συνεργαστούν με την Τουρκία και να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σε πλαίσιο διαλόγων υψηλού επιπέδου.

