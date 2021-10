Το αφεντικό της efood που δεν χορταίνει ποτέ…

«But we are still hungry»… Τις τελευταίες ημέρες διάβασα πολλά και διάφορα για το μεγάλο αφεντικό, ιδιοκτήτη του efood, τον Νίκλας Οστμπεργκ. Αλλά από όλα αυτά συγκράτησα μια φράση του. Μία και μόνη φράση. «But we are still hungry» (σε απλά ελληνικά: «Είμαστε ακόμη πεινασμένοι»).

Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Delivery Hero, ένας από τους πλέον περιζήτητους CEO της γερμανικής αλλά και της ευρωπαϊκής αγοράς, δεν διστάζει μέσα από μία και μόνη φράση να δείξει τον δρόμο που έχει μπροστά του – έναν δρόμο ταχείας ανάπτυξης μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές τοπικών δικτύων και πλατφορμών που δίνουν νόημα και ουσία στην καθημερινότητα της ψηφιακής εποχής.

Το «Είμαστε ακόμη πεινασμένοι» άλλοι θα το εκλάβουν ως αλαζονεία μιας αναπάντεχης επιτυχίας και άλλοι ως την αδηφάγο διάθεση ενός ορκισμένου επιχειρηματία για δημιουργία στο πεδίο της ανταγωνιστικής αγοράς που δεν γνωρίζει σύνορα.

Το μπαμ στη Γερμανία

Ο Νίκλας Οστμπεργκ – ένας επιχειρηματίας που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία, σπούδασε στο φημισμένο Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας KTE της Στοκχόλμης, επέλεξε ως τόπο μόνιμης κατοικίας του την ήσυχη ελβετική πόλη της Ζυρίχης και αναστάτωσε με την έφοδό του στον (επιχειρηματικό) ουρανό τη σκηνή του Βερολίνου και στη συνέχεια ολόκληρης της Γερμανίας, επιτυγχάνοντας όχι μόνο να φέρει την εταιρεία του στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αλλά και να την καταστήσει μέλος του ισχυρού χρηματιστηριακού δείκτη DAX (των 30 πιο σημαντικών εταιρειών) – δεν είναι σε καμία περίπτωση ένας τυπικός businessman της εποχής μας. Είναι, όπως τον περιγράφουν αρκετοί αναλυτές των αγορών, ένας παθιασμένος δημιουργός που έχει θέσει το φαγητό στον πυρήνα της επιχειρηματικής του δράσης.

Η διαδρομή του στο φαγητό αρχίζει το 2007. Είναι ο συνιδρυτής της εταιρείας OnlinePizza, η οποία μέσα σε 3 χρόνια και 7 μήνες ήρθε να γίνει η ηγέτιδα δύναμη στην αγορά των online πλατφορμών παραγγελίας φαγητού τόσο σε σκανδιναβικές χώρες, όπως η Σουηδία (από όπου ξεκίνησε) και η Φινλανδία, όσο και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Αυστρία και η Πολωνία.

Οι 10 συμβουλές

Η OnlinePizza έδωσε τη σκυτάλη στην Delivery Hero. Η τελευταία, σε έναν mini απολογισμό που έκανε το μεγάλο αφεντικό της στη σελίδα του στο Linkedin, μέσα σε 10 χρόνια αύξησε τον όγκο των πωλήσεών της από το μηδέν στα 30.000.000.000 ευρώ, στα 8.000.000 παραγγελίες ανά ημέρα και στους 27.000 εργαζομένους. Στην ίδια ανάρτηση ο 41χρονος Οστμπεργκ δίνει 10 (όσα και τα χρόνια της Delivery Hero) καλές συμβουλές – κάτι σαν «οδηγίες προς ναυτιλομένους» του επιχειρείν της ψηφιακής εποχής – με χαρακτηριστικές αναφορές και ευχαριστίες προς τον Τζεφ Μπέζος, τον Ελον Μασκ και τον αείμνηστο Στιβ Τζομπς.

Διαβάζοντας τις συμβουλές του μεγάλου αφεντικού της Delivery Hero – ειδικά δύο εξ αυτών, «Μείνετε προσγειωμένοι. Η επιτυχία σας καθοδηγείται από έναν τόνο τύχης, σύμπτωσης και καταπληκτικών ανθρώπων γύρω σας» και «Προσλάβετε άτομα με καρδιά» –, θυμήθηκα τα συνθήματα που φώναζε στη λεωφόρο Ηρακλείου, στο μπλόκο της Αστυνομίας λίγο πριν από τα γραφεία του efood, το «κόκκινο ποτάμι» με τους ντελιβεράδες με τα μηχανάκια.

«Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Πόλεμος στον πόλεμο των αφεντικών»· το ιστορικό σύνθημα των οργανώσεων Παλαιών Πολεμιστών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που καθοδηγούσαν κομμουνιστές ακούστηκε στη μοτο-διαδήλωση και, αν μη τι άλλο, έδειξε ότι στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα η συνδικαλιστική και πολιτική δράση αδυνατεί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο διεκδικήσεων για ολόκληρο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων (από τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας μέχρι τις αμοιβές και τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα) με όρους που να αντιστοιχούν στα οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα της εποχής μας. Δεν βρισκόμαστε πια μπροστά σε γραμμές παραγωγής στις φάμπρικες με τα φουγάρα… Τώρα, στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος βρίσκεται η οικονομία που κρατάς στα χέρια σου, η οικονομία του ενός κλικ στο κινητό σου. Αυτό είναι η Delivery Hero και η θυγατρική της efood.

Η συμφωνία-ρεκόρ για εξαγορά της ελληνικής Instashop

Το όνομα της Delivery Hero έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό του Διαδικτύου όταν ανακοινώθηκε το καλοκαίρι του 2020 η μεγάλη εξαγορά της Instashop, μιας ελληνικής καταγωγής εταιρείας – ιδρυτές της ο Γιάννης Τσιώρης και η Ιωάννα Αγγελιδάκη – με έδρα το Ντουμπάι και χώρο δράσης τις χώρες του Κόλπου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Και ήταν όντως μεγάλη εξαγορά γιατί η εταιρεία του Νίκλας Οστμπεργκ χρειάστηκε να καταβάλει 360 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα για την παραγγελία οπωροκηπευτικών, φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων. Μάλιστα, γράφτηκε τότε ότι «πρόκειται για μια συμφωνία-ρεκόρ για μια ελληνική startup και για μια από τις μεγαλύτερες πρόσφατες εξαγορές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής».

Ο Γιάννης Τσιώρης είναι ένας επιχειρηματίας του διεθνούς δικτύου της Endeavor. Στη σελίδα της βρήκα το εξής κείμενο: «Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Delivery Hero απέκτησε το 100% της Instashop. Αυτή η συναλλαγή σηματοδοτεί το επόμενο βήμα για την Delivery Hero, καθώς ενώνει τις δυνάμεις της με μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παραγγελίας ειδών παντοπωλείου στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική και σχεδιάζει να πρωτοστατήσει στην κατηγορία του γρήγορου εμπορίου (q-commerce) – το οποίο αποτελεί τη μετεξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).

Η Instashop ιδρύθηκε το 2015 στο Ντουμπάι από τον Γιάννη Τσιώρη και την Ιωάννα Αγγελιδάκη και αποφέρει κατά προσέγγιση 300 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο σε ακαθάριστη αξία εμπορευμάτων (GMV) στο δεύτερο τρίμηνο σε ετήσια βάση, μια αύξηση της τάξης του 330% τον χρόνο και θετικά περιθώρια κέρδους EBITDA. Με τη στήριξη της Delivery Hero, η Instashop σχεδιάζει να κατακτήσει νέες αγορές και να επενδύσει στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Instashop βασίζεται στην αγορά. Συνδέει τους πελάτες με τους πωλητές και διευκολύνει την αγορά προϊόντων, ενώ τα καταστήματα φροντίζουν τη διεκπεραίωση των τεχνικών θεμάτων. Ως κυρίαρχη πλατφόρμα παραγγελίας ειδών παντοπωλείου στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, η Instashop προσφέρει προγραμματισμένες αλλά και άμεσες παραδόσεις προϊόντων κατά μέσο όρο σε 45 λεπτά.

Καθώς έχει συνάψει συμφωνία με περίπου 1.500 πωλητές, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πέντε χώρες: στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν, στην Αίγυπτο και στον Λίβανο». Πριν από την εξαγορά της εταιρείας Instashop δεν ήταν και πολλοί εκείνοι που γνώριζαν ότι η πλατφόρμα efood είχε περάσει στον έλεγχο της Delivery Hero ήδη από το 2015 – οι μετοχές στον Νίκλας Οστμπεργκ, αλλά η διοίκηση παρέμεινε στα χέρια των αδελφών Κυρκίνη, του Παμίνου και του Κωνσταντίνου Κυρκίνη. Η ελληνική εταιρεία, που ήρθε στον αφρό της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, ιδρύθηκε έναν χρόνο μετά την Delivery Hero από μια ομάδα επιχειρηματιών στην Αθήνα, μεταξύ των οποίων και ο serial entrepreneur Απόστολος Αποστολάκης (Venture Friends).