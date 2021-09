Δεν είναι εύκολο να περιγράψεις τη μουσική και πολύ περισσότερο τι είναι και τι ακριβώς κάνουν οι Βρετανοί Tiger Lillies. Εδώ και 32 χρόνια αποδομούν με τα σόου και τα τραγούδια τους με χιούμορ – μαύρο τις περισσότερες φορές – τα κακώς κείμενα της κοινωνίας ή του κόσμου μας. Οι «νονοί του avant-garde καμπαρέ», ή αν θέλετε ένα «μπρεχτικό punk καμπαρέ», ή ένα βαριετέ επηρεασμένο από τον Μπέρτολτ Μπρεχτ, τον Κουρτ Βάιλ, την τσιγγάνικη μουσική και το θέατρο του δρόμου, εμφανίζονται και πάλι στην Ελλάδα. Από τους αγαπημένους τους τόπους, από το 2003 και μετά. Αγαπημένοι και οι ίδιοι στο ελληνικό κοινό, το οποίο ποτέ δεν τους γύρισε την πλάτη. Ο κόσμος των Tiger Lillies είναι αλλόκοτος και μεταβαλλόμενος. Εχει στιγμές βαθιάς θλίψης, αδυσώπητων αστείων και απέραντης ομορφιάς. Αυτό το τρίο της «όπερας του δρόμου», που δεν σταματά να περιοδεύει ανά τον κόσμο – υπολογίζεται ότι κάνει περί τις 200 εμφανίσεις τον χρόνο -, αναγκαστικά κλείστηκε σπίτι του, αλλά δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια.

Το «Lemonaki»

Οι Martyn Jacques (ακορντεόν, φωνητικά, πιάνο, κιθάρα, φυσαρμόνικα, γιουκαλίλι, banjolele), Adrian Stout (κοντραμπάσο, φωνητικά, άρπα γνάθου, μουσικό πριόνι, τρεμίν) και Jonas Golland (τύμπανα, φωνητικά, κρουστά) έρχονται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο με τη νέα τους παράσταση «The Crack οf Doom and other quarantine tales» αλλά και με ρεμπέτικα. Η αγγλική μπάντα θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στον κόσμο το νέο της album «Lemonaki», μαζί με τραγούδια από τα δύο «COVID-19» albums, τα οποία ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown, το νέο τους «Requiem For a Virus», αλλά και παλαιότερα τραγούδια τους.

Oι ίδιοι, μιλώντας στο «Βήμα της Κυριακής» με αφορμή την αθηναϊκή συναυλία τους, δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους, όχι μόνο για τη συναυλία τους στο Ηρώδειο, αλλά και για το γεγονός ότι βγαίνουν και πάλι έξω ύστερα από 18 μήνες. «Είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να παίξουμε και πάλι στο κοινό». Οσο για τα «Ελληνικά Τραγούδια», «πρόκειται για μια σειρά που είναι εμπνευσμένη από το λούμπεν προλεταριάτο του Πειραιά και της Αθήνας. Είναι τραγούδια για πορτοφολάδες, άστεγους, τοξικομανείς κ.ά.».

Το «Requiem For A Virus»

Οι Tiger Lillies θα παρουσιάσουν κάποια από τα ρεμπέτικα αυτά με το φίλτρο τους, γεγονός «ιδιαιτέρως» προκλητικό για τον έλληνα ακροατή/θεατή. Το άλμπουμ τους «Requiem For A Virus», όπως μας λένε οι ίδιοι, «είναι το πρώτο μέρος τριλογίας, εμπνευσμένο από την κλασική όπερα Carmina Burana. Τα Carmina Burana είναι μια συλλογή 254 ποιημάτων που γράφτηκαν από περιπλανώμενους ποιητές, περιθωριακούς και τραγουδιστές από τον 11ο και τον 12ο αιώνα. Μας λένε για την απληστία, τη μοίρα, την υποκρισία, τη βλακεία, τη σεξουαλική επιθυμία και τον θάνατο. Εμείς δεν κάναμε τίποτα περισσότερο από το να τα προσαρμόσουμε στο σήμερα. Ενα Ρέκβιεμ για έναν Ιό, Φόβο και Χάος. Πέρασαν χίλια χρόνια, αλλά τίποτα δεν έχει αλλάξει στον κόσμο».

Μέσα στις αλλαγές ήταν και η καραντίνα, που βίωσαν και τα μέλη του συγκροτήματος, τα οποία είχαν μάθει να είναι μέσα σε ένα αεροπλάνο και να ταξιδεύουν. «Εχουμε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας ταξιδεύοντας σε όλον τον κόσμο και παίζοντας σε διαφορετικές πόλεις. Ηταν μέρος της ζωής μας, και αυτό άλλαξε».

Στη σκιά της πανδημίας

Ο Martyn Jacques σημείωσε συγκεκριμένα ότι «υπήρξαν στιγμές όπου είχα ήπια κατάθλιψη – αν και δεν είμαι πραγματικά καταθλιπτικός. Μερικοί άνθρωποι ασχολούνται με την κηπουρική – αλλά το χόμπι μου είναι να γράφω και να ηχογραφώ τραγούδια και να ζωγραφίζω. Προσπαθώ να κρατήσω τον εαυτό μου υγιή. Ο μπασίστας μας Adrian και εγώ περάσαμε το μεγαλύτερο μέρος του 2020 και του 2021 στην Αθήνα. Το μεγαλύτερο πλήγμα είναι όμως ο θάνατος όσων πέθαναν από την COVID-19». Οι Tiger Lillies δεν είναι γκρουπ που αδιαφορεί για το τι συμβαίνει στην παγκόσμια κοινωνία. Οι πρόσφυγες, τα προβλήματα των λαών στη Συρία και στο Αφγανιστάν, ο κορωνοϊός αποτελούν μέρη της θεματολογίας τους. Οι ίδιοι θεωρούν ότι με τον τρόπο τους μπορούν να επηρεάσουν. Με τον τρόπο τους. «Πιστεύουμε ότι μπορεί να έχουν επηρεάσει ένα μέρος του κοινού μας. Οταν αγαπάς κάποιον, αυτός μπορεί να παίξει ρόλο στη ζωή σου. Ετσι, το να είσαι καλλιτέχνης μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, ειδικά αν είσαι πολύ διάσημος. Τότε μπορείς να πολεμήσεις για πολλά πράγματα. Φυσικά, υπάρχουν άνθρωποι που θα πουν «μείνετε μόνο στη μουσική σας». Αλλά αυτό δείχνει πόσο έξω από τα γεγονότα είναι».

Η συντηρητική Ευρώπη

Ενα ακόμη θέμα που τους απασχολεί είναι το γεγονός ότι προϊόντος του χρόνου η Ευρώπη συντηρητικοποιείται: «Είμαστε τρομαγμένοι με αυτό που συμβαίνει στην ήπειρό μας. Οι πολίτες γίνονται όλο και περισσότερο συντηρητικοί. Οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι ριζοσπαστικοί σήμερα, πριν από μερικά χρόνια θα θεωρούνταν δεξιοί. Η πολιτική ορθότητα γίνεται όλο και πιο ισχυρή και η νεότερη γενιά φαίνεται πολύ συντηρητική». Οσο για το αν θα συνεχίσουν να μας… «ταλαιπωρούν» με το μαύρο χιούμορ τους τα επόμενα χρόνια, η απάντησή τους είναι ξεκάθαρη: «Οπως είπε ο Οσκαρ Ουάιλντ, αν θέλετε να πείτε στους ανθρώπους την αλήθεια, κάντε τους να γελάσουν, αλλιώς θα σας σκοτώσουν. Πάντα προσπαθούσαμε για αυτό, αλλά φαίνεται ότι έγινε περισσότερο δύσκολο. Εχουμε γράψει πολλά σκοτεινά κωμικά τραγούδια, γεμάτα ειρωνεία και σαρκασμό, αλλά όσο περνάει ο καιρός, αυτός ο σαρκασμός, αυτή η ειρωνεία, το σκοτεινό χιούμορ, φαίνεται να παρεξηγούνται. Οι άνθρωποι φαίνεται να θεωρούν τα τραγούδια λογοτεχνικά, αλλά αυτό δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μας. Υποτίθεται ότι ήταν σουρεαλιστικά και παράλογα».

Αρωμα Αθήνας

Στο άμεσο μέλλον οι Tiger Lillies θα συνεχίσουν να γράφουν μουσική και τραγούδια, να δίνουν συναυλίες, να ηχογραφούν άλμπουμ, ο Martyn Jacques να ζωγραφίζει και να ετοιμάζουν τη νέα τους παράσταση στο Λονδίνο τον Δεκέμβριο, η οποία θα βασιστεί στο «Christmas Carol» του Charles Dickens, και ελπίζουν η αγάπη του ελληνικού κοινού να συνεχιστεί και στο μέλλον. Αλλωστε ο Adrian Stout έχει στενές σχέσεις με την πατρίδα μας. Eχει ζήσει στην Αθήνα, την τελευταία 20ετία πολλές φορές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, αγαπάει το ελληνικό φαγητό όπως και τη σμυρναίικη και τη ρεμπέτικη μουσική. Εχει μάλιστα μια αρκετά μεγάλη συλλογή παλιών ηχογραφήσεων και έχει εξοικειωθεί με τους στίχους παλιών ρεμπέτικων τραγουδιών, μερικούς από τους οποίους έχει χρησιμοποιήσει στο «Lemonaki».

Η προπώληση συνεχίζεται στο www.viva.gr και τηλεφωνικά στο 11876. Ωρα προσέλευσης 20.00, ώρα έναρξης 21.00.