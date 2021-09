Αυστραλία – Ισχυρός σεισμός στη Μελβούρνη

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,8 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), 6,0 βαθμών σύμφωνα με το αυστραλιανό ινστιτούτο γεωεπιστήμης (Geoscience Australia) – έπληξε το πρωί της Τετάρτης τη νοτιοανατολική Αυστραλία, στην περιφέρεια της Μελβούρνης, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ στιγμιότυπα που εικονίζουν κατοίκους πανικόβλητους στους δρόμους κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στην αγροτική πόλη Μάνσφιλντ, στην πολιτεία Βικτόρια, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης. Είχε ιδιαίτερα μικρό εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιόμετρα. Ταρακούνησε κτίρια στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, όπου πάντως δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών μέχρι στιγμής.

Οι μεγάλοι σεισμοί είναι μάλλον ασυνήθιστοι στη νοτιοανατολική Αυστραλία, περιοχή αρκετά πυκνοκατοικημένη: εκεί ζει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, που συνολικά φθάνει τα 25 εκατομμύρια.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως έλαβαν κλήσεις ως ακόμη και από το Ντάμπο, 700 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αδελαΐδα, 900 χιλιόμετρα βόρεια.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε τμήμα της Μελβούρνης. «Όλα άρχισαν να τρέμουν (…) Οι πάντες έχουν υποστεί λιγάκι σοκ», είπε ο Πάρκερ Μάγιο, υπάλληλος σε καφέ, 30 ετών, ενώ στην πολύ εμπορική Τσάπελ Στριτ ήταν ορατά τούβλα στους δρόμους.

A magnitude 6.0 earthquake struck near Melbourne, Geoscience Australia said, one of the country’s biggest quakes on record, causing damage to buildings in Australia’s second largest city and sending tremors throughout neighboring states https://t.co/jgmA8Dzm0H pic.twitter.com/LVvchIgPBL

— Reuters (@Reuters) September 22, 2021