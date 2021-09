Στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου» στη Νέα Yόρκη, τα οποία έγιναν παρουσία του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, παρέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο τελευταίος συνεχάρη τον τούρκο πρόεδρο και έστειλε μήνυμα για τη θρησκευτική ελευθερία των μειονοτήτων στην Τουρκία, ενώ επανέλαβε το αίτημα για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

«Συγχαίρω τον πρόεδρο Ερντογάν για τα εγκαίνια του Τουρκικού Κέντρου, (που έκανε) μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Γκουτέρες. Όπως πάντα, επιμένω στη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την υποστήριξη των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων της Τουρκίας» ανέφερε χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στο Twitter.

I congratulated Pres. Erdogan on the opening of the Turkevi Center, together with UN SG Guterres. As always I insist on the importance of the Ecumenical Patriarchate, the re-opening of the Halki Theological School, and supporting the rights of religious minorities of Turkey.

— Elpidophoros (@Elpidophoros) September 20, 2021